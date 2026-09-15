Γυρίζει στο «σπίτι» της η Ράγιο Βαγιεκάνο

Tο «πράσινο φως» από την περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης για την επιστροφή στο ιστορικό του γήπεδο, το «Βαγέκας», έλαβε η Ράγιο Βαγιεκάνο, μετά την ολοκλήρωση επειγουσών εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Τον περασμένο Ιούλιο, έλεγχος του υπουργείου Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού της Μαδρίτης είχε εντοπίσει «σοβαρές ελλείψεις» στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η μίσθωσή του από τον σύλλογο. Η έκθεση έκανε λόγο για «γενικευμένη κατάσταση απαξίωσης» των εγκαταστάσεων, εγείροντας ζητήματα τόσο για την ασφάλεια των θεατών όσο και για τις συνθήκες υγιεινής.

Η Ράγιο αναγκάστηκε να δώσει τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια του στη φετινή La Liga στο «Μπουτάρκε» της Λεγανές, όπου θα υποδεχθεί την Τρίτη (15/9) και την Εσπανιόλ. Η επιστροφή στο «Βαγέκας» έχει προγραμματιστεί για τις 10 Οκτωβρίου, απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, το γήπεδο κρίθηκε πλέον «λειτουργικό και σε καλή κατάσταση για κανονική χρήση». Ωστόσο, η περιφερειακή κυβέρνηση συνεχίζει παράλληλα τη διαδικασία για τον τερματισμό της χρήσης του από τη Ράγιο, επικαλούμενη σοβαρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων του συλλόγου.

Η κατάσταση του γηπέδου έχει αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο διαμαρτυριών, ενώ πρόσφατα και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τη διοίκηση του προέδρου και ιδιοκτήτη Ραούλ Μαρτίν Πρέσα, αλλά και για τις εγκαταστάσεις.

Χωρητικότητας περίπου 15.000 θεατών, το «Βαγέκας» βρίσκεται ανάμεσα σε πολυκατοικίες και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής ταυτότητας του συλλόγου, παραμένοντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα και παλαιότερα γήπεδα του ισπανικού ποδοσφαίρου.