MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Τρίποντο» με Γουίντ για την Μπράγκα

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Xάρη σε γκολ του Γουίντ, επτά λεπτά πριν τη λήξη, η Μπράγκα νίκησε την Εστορίλ στο «Μουνισιπάλ» στο ματς που ολοκλήρωσε την έκτη αγωνιστική της Primeira Liga.

Με τον τρόπο αυτόν, η Μπράγκα παρέμεινε στις θέσεις που οδηγούν στην ευρωπαϊκή έξοδο, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους σταθερά στην προτελευταία θέση με 2 βαθμούς.

Οι φιναλίστ του Europa League του 2011 ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και νίκησαν σχετικά με μεγαλύτερη άνεση από ότι δείχνει το τελικό σκορ.

«Τρίποντο» με Γουίντ για την Μπράγκα