«Τρίποντο» με Γουίντ για την Μπράγκα

Xάρη σε γκολ του Γουίντ, επτά λεπτά πριν τη λήξη, η Μπράγκα νίκησε την Εστορίλ στο «Μουνισιπάλ» στο ματς που ολοκλήρωσε την έκτη αγωνιστική της Primeira Liga.

Με τον τρόπο αυτόν, η Μπράγκα παρέμεινε στις θέσεις που οδηγούν στην ευρωπαϊκή έξοδο, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους σταθερά στην προτελευταία θέση με 2 βαθμούς.



Οι φιναλίστ του Europa League του 2011 ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και νίκησαν σχετικά με μεγαλύτερη άνεση από ότι δείχνει το τελικό σκορ.