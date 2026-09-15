Με τον τρόπο αυτόν, η Μπράγκα παρέμεινε στις θέσεις που οδηγούν στην ευρωπαϊκή έξοδο, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους σταθερά στην προτελευταία θέση με 2 βαθμούς.
Οι φιναλίστ του Europa League του 2011 ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και νίκησαν σχετικά με μεγαλύτερη άνεση από ότι δείχνει το τελικό σκορ.
Με τον τρόπο αυτόν, η Μπράγκα παρέμεινε στις θέσεις που οδηγούν στην ευρωπαϊκή έξοδο, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους σταθερά στην προτελευταία θέση με 2 βαθμούς.
«Τρίποντο» με Γουίντ για την Μπράγκα