Χάμες Ροντρίγκες, όπως... Τζόρνταν και ΛεΜπρον

Ο Χάμες Ροντρίγκες παρουσιάστηκε στους φιλάθλους της Ατλέτικο Νασιονάλ, του πιο επιτυχημένου συλλόγου της Κολομβίας.

Επιστρέφοντας στην πατρίδα του μετά από 19 χρόνια, ο μέσος- ο οποίος έφτασε στον Ολυμπιακό στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 ως ελεύθερος-προερχόμενος από την Αλ Ραγιάν- και στις 13 Απριλίου 2023 έλυσε τη συνεργασία του με τους «ερυθρόλευκους» και έφυγε από την Ευρώπη στις 23 Ιουλίου 2023- παρουσιάστηκε φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 23, μια αναφορά στους θρύλους του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν και Λεμπρόν Τζέιμς.

«Υπάρχουν αριθμοί που δεν αποτελούν απλώς μέρος μιας φανέλας, αλλά κομμάτι της ιστορίας. Αριθμοί που ξεπερνούν τα όρια ενός αθλήματος για να ενσαρκώσουν το ίδιο το μεγαλείο. Το 23 έντυσε τον Τζόρνταν με την αιωνιότητα και τον Λεμπρόν με μια αυτοκρατορία, και σήμερα ντύνει τον κορυφαίο όλων. Ο Χάμες έχει πλέον τον θρυλικό του αριθμό», ανακοίνωσε η Ατλέτικο Νασιονάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 23, ο Χάμες παρουσιάστηκε στους φιλάθλους της Ατλέτικο Νασιονάλ στην έδρα της ομάδας, πριν από τη νίκη με 2-0 επί της Ριονέγκρο Αγκίλας. Ο αγώνας σηματοδότησε επίσης το αντίο του βετεράνου τερματοφύλακα Οσπίνα, ο οποίος ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Κολομβίας στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2014 και του 2018.