Δύο αλιευτικά χτυπήθηκαν από drones στον Περσικό Κόλπο, αναφορές για αγνοούμενους

Δύο αλιευτικά σκάφη επλήγησαν από drones στον Περσικό Κόλπο το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Οι ιρανικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιήσει δυνάμεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση των πληρωμάτων.

Όπως δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Ορμουζγκάν, τα δύο αλιευτικά σκάφη δέχθηκαν επίθεση στα ανοικτά του λιμανιού Καργκάν.



Οι αρχές έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστη η τύχη μελών των πληρωμάτων, με τα ιρανικά μέσα να αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι.



Η διάψευση της CENTCOM για το El Gaia

Λίγο νωρίτερα, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η U.S. Central Command (CENTCOM), είχε διαψεύσει ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σχετικά με το υπό σημαία Παναμά τάνκερ El Gaia.



Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν υποστηρίξει ότι το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ.



Η CENTCOM, ωστόσο, ανέφερε ότι το El Gaia είχε πληγεί από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, το σαββατοκύριακο το τάνκερ δέχθηκε νέα επίθεση, αυτή τη φορά από ιρανικό drone, ενώ βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.



Η CENTCOM διευκρίνισε ακόμη ότι το πλοίο ρυμουλκείται αυτή τη στιγμή από περιφερειακό εταίρο.

Πηγή: Protothema.gr