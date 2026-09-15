Χριστοφιδέλης: «Να αντιμετωπίσουμε και τη Σουηδία με καθαρό μυαλό»

Ο Κώστας Χριστοφιδέλης αναφερόμενος στη νίκη της Εθνικής βόλεϊ ανδρών επί της Σλοβενίας, ζήτησε... διαχείριση εν όψει του επόμενου ματς που ακολουθεί κόντρα στη Σουηδία το απόγευμα της Τρίτης ζητώντας από τους παίκτες του να έχουν την ίδια ενέργεια, παρά την κούραση που σίγουρα θα κάνει την εμφάνισή της.

Aναλυτικά όσα δήλωσε ο τεχνικός της Εθνικής:



«Ήταν μία τεράστια κι ιστορική νίκη. Ανυπομονούσαμε να δούμε την παγκόσμια κατάταξη και πόσους βαθμούς συγκεντρώσαμε από αυτή τη σπουδαία βραδιά. Η νίκη απέναντι στο Νο4 του κόσμου μάς έδωσε 16 βαθμούς και ανέβασε την Ελλάδα στην 22η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Όπως είπαμε, όμως, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα αυτή τη νίκη την αφήνουμε πίσω μας. Σε προπονητικό επίπεδο αρχίζουμε ήδη να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε για το πώς θα διαχειριστούμε τις επόμενες ώρες, καθώς μέχρι τον αγώνα με τη Σουηδία έχουμε λιγότερες από 20 ώρες.

Θέλω να πιστεύω ότι, παρά την όποια κούραση, αυτή η μεγάλη νίκη μας έδωσε τεράστια ενέργεια, ώστε να αντιμετωπίσουμε τη Σουηδία με καθαρό μυαλό. Μας περιμένει ένας εξίσου δύσκολος αγώνας και στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε έτοιμοι για να πάρουμε τη νίκη που θέλουμε».