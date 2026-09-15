Για ανάγκη μεταρρυθμίσεων έκανε λόγο η FIFPRO απευθυνόμενη προς τη FIFA

Η ευρωπαϊκή ένωση ποδοσφαιριστών (FIFPRO Europe), ζήτησε (14/9) μεταρρυθμίσεις στις δομές λήψης αποφάσεων της FIFA

Toύτο συνέβη αφού δημοσιοποίησε μια έκθεση στην οποία υποστηρίζεται ότι η πρωτοβουλία «Forward Enterprise» (FFE) της FIFA, η οποία εγκαταλείφθηκε θα μετέτρεπε τις κορυφαίες διοργανώσεις του αθλήματος σε περιουσιακά στοιχεία για ιδιωτικά κεφάλαια, χωρίς την κατάλληλη διαβούλευση με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, ενώ ζήτησε την επίσημη συμμετοχή παικτών, συλλόγων και λιγκών στη διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου, παράλληλα με τις εθνικές ομοσπονδίες.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, παρουσίασε την πρόταση FFE νωρίτερα φέτος, προτού την αποσύρει εν μέσω γενικευμένων αντιδράσεων.

«Η FFE αποτελούσε μια προσπάθεια μετατροπής των βασικών διοργανώσεων του αθλήματος σε ένα επενδύσιμο και εμπορεύσιμο χρηματοοικονομικό στοιχείο υποτιμημένης αξίας για ιδιωτικά κεφάλαια», αναφέρει η έκθεση, η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία με τις εταιρείες Player IQ και Football Benchmark και αποτελεί έρος μιας ευρύτερης συζήτησης για την ισορροπία δυνάμεων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η FIFPRO Europe, δήλωσε ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες για αύξηση της χρηματοδότησης ανάπτυξης προς τις μικρότερες ομοσπονδίες, αλλά υπογράμμισε ότι κάθε μηχανισμός αλληλεγγύης θα πρέπει να διαμορφώνεται από κοινού με τους εμπλεκόμενους φορείς του χώρου:

«Οποιαδήποτε μελλοντική πρόταση για την αύξηση της χρηματοδότησης αλληλεγγύης πρέπει να διαμορφώνεται συλλογικά, μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα διακυβέρνησης, και όχι να προωθείται μονομερώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι απασχολούσαν τους παίκτες που συμμετείχαν στη διευρυμένη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, συνολικής αξίας περίπου 16,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (19,8 δισ. δολάρια) , ποσό που αντιστοιχεί στο 94% της συνολικής αξίας των παικτών του τουρνουά. Προστίθεται επίσης ότι και οι 20 νικητές ατομικών διακρίσεων στις πέντε τελευταίες διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου αγωνίζονταν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι το ποσοστό των εσόδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διανέμεται ως χρηματικά έπαθλα στις συμμετέχουσες χώρες μειώθηκε στο περίπου 7,7% το 2026, από 10,5% το 2006, παρά τη σημαντική αύξηση των εσόδων της διοργάνωσης.

«Οι παίκτες λαμβάνουν μόνο ένα κλάσμα αυτών των εσόδων, ενώ οι συμμετέχουσες ομοσπονδίες βασίζονται σε αυτά ως τη μοναδική πηγή εσόδων από τη FIFA που συνδέεται με τις επιδόσεις», αναφέρει η έκθεση.