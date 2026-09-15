Ολυμπιακός: Η ώρα του επιθετικού – Ποιες λύσεις εξετάζονται

Ο Ολυμπιακός «τρέχει» σήμερα, τελευταία ημέρα των μεταγραφών, για την απόκτηση ενός φορ.

Απόψε κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο για παίκτες με συμβόλαιο και ο Ολυμπιακός κάνει μια ύστατη προσπάθεια για να αποκτήσει επιθετικό, αλλιώς θα αναγκαστεί να επιλέξει από τους ελεύθερους. Τα ονόματα που ακούγονται και γράφονται είναι αρκετά, με τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται σε πολλά μέτωπα, ψάχνοντας την ιδανική λύση.

Παρά τις διαψεύσεις της ΠΑΕ για περιπτώσεις παικτών που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, φαίνεται πως υπάρχει… καπνός στην υπόθεση του Μπόρχα Ιγκλέσιας της Θέλτα. Ο 33χρονος φορ δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ομάδας του Βίγο, αλλά λογίζεται ως εναλλακτική λύση.

Στη λίστα φέρονται να βρίσκονται ο Μπόρχα Μαγιοράλ της Χετάφε, ο Τσε Άνταμς της Τορίνο, ακόμα και ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ του Άγιαξ. Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις όντως απασχολούν τον Ολυμπιακό που πρέπει να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση ενός φορ, έως το βράδυ. Στα υπόψη βρίσκεται πάντα και ο ελεύθερος Μάουρο Ικάρντι, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες.

