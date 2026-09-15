ΑΕΚ: Στην εθνική Ονδούρας ο Αριάγκα

Ο Κέρβιν Αριάγκα βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής Ονδούρας για τα παιχνίδια του Nations League.

Τέσσερα παιχνίδια θα δώσει η Ονδούρα για το Nations League στο παράθυρο των εθνικών ομάδων και ο Κέρβιν Αριάγκα είναι στις κλήσεις του Χοσέ Φρανσίσκο Μολίνα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ονδούρας κάλεσε 26 παίκτες, ανάμεσά τους και τον μέσο της ΑΕΚ που μετρά 45 παιχνίδι με το εθνόσημο. Η ομάδα του Αριάγκα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας το Σουρινάμ τα ξημερώματα του Σαββάτου 26/9, εκτός έδρας την Τζαμάικα τα ξημερώματα της Τρίτης 29/9, εκτός έδρας τη Μαρτινίκα, τα ξημερώματα του Σαββάτου 3/10 και τέλος θα υποδεχτεί την Τζαμάικα τα ξημερώματα της Τρίτης 6/10.