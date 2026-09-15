Επίσημα στη Σάντος ο Κουτίνιο

Παίκτης της Σάντος είναι ο Κουτίνιο, έως το τέλος της σεζόν.

Στη Σάντος θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φιλίπε Κουτίνιο, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν. Εκεί θα βρει τους Νεϊμάρ και Ροντινέι, που θα τον βοηθήσουν να εγκλιματιστεί.

Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν και η Ίντερ, ενώ προηγούμενος σταθμός του ήταν η Βάσκο Ντα Γκάμα, από την οποία αποχώρησε πρόωρα τον περασμένο Φεβρουάριο.

Μιλώντας γι’ αυτή την περιπέτεια σημείωσε: «Με όλο το στάδιο να με βρίζει, να ζητάει να φύγω, αυτό ήταν πολύ σκληρό για μένα».