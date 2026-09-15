Σε ρυθμούς Ευρώπης η Θεσσαλονίκη: Ιστορική συνεδρίαση της UEFA - Τα θέματα της ατζέντας

Υπάρχουν επέτειοι που απλώς μετρούν τον χρόνο και άλλες που αναμετρώνται με την Ιστορία. Τα 100 χρόνια της ΕΠΟ ανήκουν αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Και σήμερα (15/9) η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο όπου ένας ολόκληρος αιώνας ελληνικού ποδοσφαίρου συναντά και επαναπροσδιορίζει τον εθνικό του χαρακτήρα, το ευρωπαϊκό του παρόν και μέλλον.

Η UEFA τιμά τα 100ά γενέθλια της Ομοσπονδίας, καθώς επί ελληνικού εδάφους θα παρθούν αποφάσεις για κρίσιμα θέματα που αφορούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επίσης, το μεσημέρι της 15ης Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους το φεστιβάλ «Football in Schools» με 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, καθώς και προσωπικότητες του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου: Όλιβερ Μπίρχοφ, Κριστιάν Καρεμπέ, Αλιόσα Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου.

Τα βασικά θέματα ημερήσιας διάταξης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ανάθεση διοργάνωσης τελικών:

Τελικοί UEFA Champions League 2028 & 2029

Τελικοί UEFA Europa League 2028 & 2029

Τελικοί UEFA Conference League 2028 & 2029

Τελικοί UEFA Women’s Champions League 2028 & 2029

UEFA Super Cup 2027 & 2028

Τελικός UEFA Futsal Champions League 2027

Κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών UEFA, συμπεριλαμβανομένων του UEFA Women’s Nations League και των Women’s European Qualifiers (2027-29)

Κανονισμοί των διοργανώσεων νέων ανδρών και γυναικών της UEFA για τη σεζόν 2027/28

Τροποποιήσεις στους Κανονισμούς του UEFA Nations League (2026/27) – νέο σύστημα play-off (στο πλαίσιο της μετάβασης στη νέα μορφή που εγκρίθηκε τον Μάιο, με τρεις κατηγορίες αντί για τέσσερις).