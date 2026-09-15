Ροντινέι: «Δεν ήταν εύκολη απόφαση να αφήσω την Ελλάδα - Ήθελα να αισθανθώ τη ζεστασιά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου»

Για το πώς έγινε η μεταγραφή του στη Σάντος από τον Ολυμπιακό μίλησε ο Ροντινέι.

Επίσημα παρουσιάστηκε από τη Σάντος ο Ροντινέι, τονίζοντας πως δεν ήταν εύκολη η απόφαση να αφήσει τον Ολυμπιακό. Ωστόσο εξέφρασε τη χαρά του που επέστρεψε στη Βραζιλία για τη Σάντος.

Για το πώς έγινε η μεταγραφή του, εξήγησε: «Ήταν κάτι που έγινε πολύ γρήγορα. Μια Παρασκευή, ο Αλεσάντρε Μάτος με πήρε τηλέφωνο μαζί με τους εκπροσώπους μου. Δεν ήταν εύκολη απόφαση να επιστρέψω για να παίξω στη Βραζιλία, ειδικά για τις κόρες μου. Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα. Όμως ήθελα να αισθανθώ ξανά τη ζεστασιά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και των φιλάθλων. Η απόφαση ήταν η καλύτερη που μπορούσα να πάρω. Είμαι Βραζιλιάνος. Έφυγα από εδώ σε υψηλό επίπεδο και είμαι πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που με υποδέχθηκαν οι παίκτες. Αυτό μου έδωσε αυτοπεποίθηση για να έρθω και να παίξω. Πάντα μου άρεσε να παίζω επιθετικά, με χαρά, και η Σάντος μού το προσφέρει αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που στα παιχνίδια μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα. Ελπίζω να βοηθήσω ακόμη περισσότερο».

Για την πορεία της Σάντος στο Κόπα Σουνταμερικάνα, σημείωσε: «Γνωρίζουμε ότι έχουμε ελπίδες στη διοργάνωση αυτή. Δεν μου αρέσει να μιλάω για πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου. Δεν μπορούμε να προτρέχουμε. Έχουμε ένα πλεονέκτημα για να φτάσουμε στα ημιτελικά και πρέπει να πάμε με ταπεινότητα. Για τον τίτλο θα σκεφτούμε μόνο όταν φτάσουμε στον τελικό».

