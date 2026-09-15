Έπος: Η Γιουβέντους δέχτηκε γκολ στο 94' και μάρκαραν όλοι με τα... μάτια! (vid)

Αδιανόητο φινάλε στον αγώνα της "Γηραιάς Κυρίας" με την Σασουόλο, όπου δέχτηκε ήττα-σοκ στην εκπνοή της αναμέτρησης. Ο Εσπόζιτο άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, με τον Ζεγκρόβα -που είχε περάσει αλλαγή- να ισοφαρίζει στο 82' για την Γιουβέντους. Στο 89' η Σασουόλο πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Μπάουι (επίσης πέρασε αλλαγή), αλλά η απάντηση της Γιουβέντους ήρθε μόλις δύο λεπτά αργότερα, πάλι με τον Ζεγκρόβα.
Η τελευταία λέξη ανήκει στην Σασουόλο, καθώς ο Άτζιτς αποδείχτηκε η δική της χρυσή αλλαγή, αφού στο 94' έκανε το 3-2, με ένα γκολ όμως όπου είναι τουλάχιστον περίεργη η αμυντική συμπεριφορά των παικτών της Γιουβέντους κι έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα social media.
Δείτε το βίντεο:
Adžić allo scadere 😮#SassuoloJuve pic.twitter.com/cUi3iIoyE1— Lega Serie A (@SerieA) September 14, 2026