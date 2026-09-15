Έπος: Η Γιουβέντους δέχτηκε γκολ στο 94' και μάρκαραν όλοι με τα... μάτια! (vid)

Η Γιουβέντους ηττήθηκε με 3-2 από την Σασουόλο στις καθυστερήσεις και το γκολ που δέχτηκε στο 94' έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media.

Αδιανόητο φινάλε στον αγώνα της "Γηραιάς Κυρίας" με την Σασουόλο, όπου δέχτηκε ήττα-σοκ στην εκπνοή της αναμέτρησης. Ο Εσπόζιτο άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, με τον Ζεγκρόβα -που είχε περάσει αλλαγή- να ισοφαρίζει στο 82' για την Γιουβέντους. Στο 89' η Σασουόλο πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Μπάουι (επίσης πέρασε αλλαγή), αλλά η απάντηση της Γιουβέντους ήρθε μόλις δύο λεπτά αργότερα, πάλι με τον Ζεγκρόβα.

Η τελευταία λέξη ανήκει στην Σασουόλο, καθώς ο Άτζιτς αποδείχτηκε η δική της χρυσή αλλαγή, αφού στο 94' έκανε το 3-2, με ένα γκολ όμως όπου είναι τουλάχιστον περίεργη η αμυντική συμπεριφορά των παικτών της Γιουβέντους κι έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα social media.

Δείτε το βίντεο: