«Σκανάρουν» την αγορά για φόργουορντ οι Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται πως θα συνεχίσουν να σκανάρουν την αγορά για έναν φόργουορντ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς άλλαξαν σημαντικά το ρόστερ τους αυτό το καλοκαίρι, με τις προσθήκες να καλύπτουν τα «θέλω» του Λούκα Ντόντσιτς.

Ωστόσο, φαίνεται πως οι «Λιμνάνθρωποι» θα συνεχίσουν να ψάχνουν στην αγορά για έναν φόργουρντ. Σύμφωνα με το «Heavy», το πλάνο της ομάδας είναι ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι να έρχεται από τον πάγκο, κάτι που σημαίνει πως οι επιλογές για το αρχικό σχήμα είναι οι Τζέικ ΛαΡάβια και Τζάρεντ Βαντερμπίλτ.

Κανένας από τους δύο δεν αποτελεί την ιδανική λύση και έτσι οι Λέικερς αναμένεται να σκανάρουν όλη τη σεζόν την αγορά για ένα… βαρβάτο τεσσάρι.