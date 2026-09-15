Γκόρντον: «Δεν πίστευα ότι ήταν αληθινό το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα»

Ο Άντονι Γκόρντον αποκάλυψε πως αρχικά δεν πίστευε ότι το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για την απόκτησή του ήταν πραγματικό, μέχρι τη στιγμή που δέχθηκε τηλεφώνημα από το Χάνσι Φλικ.

Ο Άντονι Γκόρντον μίλησε για το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα και αποκάλυψε πως στην αρχή αντιμετώπισε με δυσπιστία τα όσα άκουγε για πιθανή μετακίνησή του στους Καταλανούς.

Ο Άγγλος εξτρέμ παραδέχθηκε πως δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στις πρώτες πληροφορίες, καθώς θεωρούσε ότι η υπόθεση δεν ήταν τόσο σοβαρή.

«Για ένα διάστημα, δεν πίστευα ότι η συμφωνία με την Μπαρτσελόνα ήταν πραγματική. Είπα στον ατζέντη μου: “ναι, ναι, εντάξει…”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκόρντον σε δηλώσεις του στο «RAC1».

«Δεν έδειξα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν τόσο σοβαρό. Στη συνέχεια, είχα ένα τηλεφώνημα με τον Χάνσι Φλικ και τότε κατάλαβα ότι ήταν πραγματικό», τόνισε ο πρώην παίκτης της Νιούκαστλ.

Ο 25χρονος αποκτήθηκε από τις «καρακάξες» το περασμένο καλοκαίρι, με τους «μπλαουγκράνα» να βγάζουν από τα ταμεία τους το ποσό των 80 εκατ. ευρώ.