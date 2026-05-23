Δώνης ενόψει Mundial: «Πιστεύω στις δυνατότητες των παικτών που διαθέτουμε»

Ο Γιώργος Δώνης ανακοίνωσε την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Mundial και εξέφρασε την πίστη του για θετική πορεία της ομάδας του στην διοργάνωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Οι περισσότερες αποφάσεις έχουν πάντα μια θετική και μια λιγότερο θετική πλευρά, όμως ένα από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία των τελευταίων ετών είναι η παρουσία ξένων παικτών υψηλής ποιότητας στο σαουδαραβικό πρωτάθλημα.

Αυτό βοήθησε τους Σαουδάραβες ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν και να ανταγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο. Το υπάρχον ρόστερ έχει αρκετά λεπτά συμμετοχής με τις ομάδες του και πιστεύω στις δυνατότητες των παικτών που διαθέτουμε.

Αυτό που απαιτείται τώρα είναι δουλειά με πάθος, πίστη στις ικανότητές μας και εφαρμογή των ιδεών του προπονητικού επιτελείου. Δεν θα κάνουμε θαύματα από την αρχή. Χτίζουμε βήμα-βήμα και η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να έχει αυτοπεποίθηση μέσα στο γήπεδο».