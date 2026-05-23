Βίρτους Μπολόνια: Χειρουργήθηκε στο αριστερό χέρι ο Άλστον

Χωρίς τον Ντέρικ Άλστον αναμένεται να συνεχίσει ως το τέλος της φετινής σεζόν η Βίρτους Μπολόνια.

Η ιταλική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας πως ο 29χρονος Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ υπεβλήθη σε επέμβαση στο αριστερό του χέρι μετά από το πρόβλημα που απέκτησε, έχοντας χάσει τα δύο τελευταία ματς κόντρα στην Τρέντο.

Η Βίρτους βρίσκεται πίσω στην προημιτελική σειρά με την Τρέντο με 1-2 νίκες, έχοντας χάσει το πλεονέκτημα έδρας και θα συνεχίσει χωρίς τον Άλστον, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο τρίτο μετατάρσιο του καρπού του στο αριστερό χέρι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση.

Την φετινή χρονιά ο Άλστον είχε 10 πόντους με 2.6 ριμπάουντ ανά αγώνα στην Euroleague, ενώ στην ιταλική λίγκα παρουσιάζεται ανεβασμένος επιθετικά με 13 πόντους και 2,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.