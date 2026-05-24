Ο Τζορτζ Ράσελ στην ακροτελεύτια προσπάθειά του πήρε την pole position στο Μόντρεαλ, αφήνοντας πίσω του εκ νέου Κίμι Αντονέλι και Λάντο Νόρις!

Σα να μην πέρασε μια μέρα- αν και, για την ακρίβεια, πέρασε ακριβώς μία μέρα: οι κατατακτήριες του «κανονικού» αγώνα στον Καναδά στην πραγματικότητα ήταν μια τετράτροχη φωτοτυπία των αντίστοιχων για το sprint race.

Κι αυτό γιατί η πρώτη πεντάδα ήταν ακριβώς η ίδια με τη χθεσινή!

Ο Τζορτζ Ράσελ στην αγαπημένη του, κατά πώς φαίνεται, πίστα «έγραψε» εκ νέου τον καλύτερο γύρο, επικρατώντας στις λεπτομέρειες του Κίμι Αντονέλι, που θα εκκινήσει πίσω από τον team-mate του.

Πίσω από τις δύο Μερσέντες θα εκκινήσουν, και πάλι σε πορτοκαλί παράταξη, οι δύο ΜακΛάρεν, με τον Λάντο Νόρις να είναι ταχύτερος του (4ου) Όσκαρ Πιάστρι.

Χάμιλτον (μπορούσε ξανά να είναι αρκετά ψηλότερα, αλλά έκανε και πάλι λάθος στον τελευταίο γρήγορο γύρο του), Φερστάπεν, Χάτζαρ, Λεκλέρκ (πάλι άσχημες κατατακτήριες για τον Μονεγάσκο), Λίντμπλαντ και Κολαπίντο συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα για τον αυριανό αγώνα (23.00).

Ενός αγώνα που αν είναι όσο ενδιαφέρον ήταν το sprint race δε θα μας χαλάσει καθόλου.

Εμάς, δηλαδή.

Για τους αντιπάλους της (πανίσχυρης) Μερσέντες δεν παίρνουμε και όρκο...