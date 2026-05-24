Διαμαντίδης για την εικόνα του Τ-Center στο Final Four: «Μια χαρά ήταν, ωραίο συναίσθημα» (vid)

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Θοδωρής Παπαλουκάς, στην διαδικτυακή εκπομπή που συμμετέχουν, κλήθηκαν να σχολιάσουν την εικόνα του T-Center στους ημιτελικούς του Final Four της Euroleague.

Στο σχόλιο του Γιώργου Λέτζα «το δικό σου σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε», ο Δημήτρης Διαμαντίδης απάντησε: «Πραγματικά, πολύ διαφορετικό το συναίσθημα», ενώ στη συνέχεια τέθηκε το ερώτημα τους πώς ένιωσαν.

Ο Γιώργος Πρίντεζης ανέφερε: «Πολύ παράξενο ρε φίλε. Αυτό που είπαμε και πριν λίγο ότι πήγα από την μια πλευρά του γηπέδου, court, μέχρι την άλλη και δεν είχε λόξιγκα η μανούλα μου.

Μου φαινόταν περίεργο. Με ρώταγαν κάποιοι Ολυμπιακοί «ρε Γιωργάρα τι έχεις;» Λέω «παιδιά μου φαίνεται περίεργο, περνάω από εδώ και μου δίνεται τα χέρια σας». Οριακά ένιωθα και άβολα».

Ο Θοδωρής Παπαλουκάς με χιουμοριστική διάθεση από την πλευρά του ανέφερε: «Και η δική μου μητέρα στεναχωρήθηκε. Μου λέει που είναι τα παλιά μεγαλεία. 19 χρόνια πριν».

Τέλος, ο Δημήτρης Διαμαντίδης σχολιάζοντας την εικόνα στις εξέδρες ανέφερε: «Μια χαρά ήταν. Ωραίο συναίσθημα. Να μην σε βρίζουν και να σου λένε γεια και τέτοια, καλά είναι.

Τώρα από μέσα τους τι έλεγαν. Μια χαρά ήταν, εμένα με 2-3 που έβγαλα φωτογραφία έλεγαν «Φενέρ ε; Φενέρ». Ωραίο, εγώ γελούσα».