Δράμα για την Τζιρόνα: Από το Champions League στον υποβιβασμό!

Δραματικό ήταν το φινάλε της La Liga για την Τζιρόνα, που έμεινε στο 1-1 με την Έλτσε και έναν χρόνο μετά την παρουσία της στο Champions League, γνώρισε οδυνηρό υποβιβασμό στην Segunda Division!

Στην τελευταία αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος η νίκη αποτελούσε μονόδρομος για την Τζιρόνα, όμως και η Έλτσε καίγονταν για τους βαθμούς, με τους φιλοξενούμενους να ανοίγουν το σκορ στο 38' με τον Άλβαρο Ροντρίγκες.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, με τον Αρνάου Μαρτίνες στο 47ο λεπτό να βάζει «φωτιά» στο Μοντιλίβι, αναπτερώνοντας τις ελπίδες των οπαδών της Τζιρόνα, με τον Μίτσελ να ρίχνει στο ματς ότι επιθετικό «όπλο» είχε.

Οι γηπεδούχοι πήραν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, όμως αδυνατούσαν να διασπάσουν την στιβαρή άμυνα της Έλτσε με το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε του αγώνα, κάτι που σήμανε τον υποβιβασμό της Τζιρόνα στην δεύτερη κατηγορία!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής στην La Liga

Αλαβές-Ράγιο Βαγεκάνο 1-2

Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 3-1

Εσπανιόλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1

Θέλτα-Σεβίλλη 1-1

Μαγιόρκα-Οβιέδο 3-0

Μπέτις-Λεβάντε 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-2

Τζιρόνα-Έλτσε 1-1

Χετάφε-Οσασούνα 1-0

Βιγιαρεάλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (24/5, 22:00)