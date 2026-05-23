Euroleague Final Four: Η εντυπωσιακή τάπα του Χόρτον - Τάκερ στο Νο1 του Top-5 (vid)

Η Euroleague δημοσίευσε το Top-5 των ημιτελικών του Final-4, με την τρομερή τάπα του Τάλεν Χόρτον - Τάκερ πάνω στον Τάισον Ουόρντ να βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Οι ημιτελικοί του Final-4 της Eurolaegue ολοκληρώθηκαν, και οι ομάδες προσέφεραν πλούσιο θέαμα και μεγάλες συγκινήσεις.

Η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τις πέντε καλύτερες στιγμές των ημιτελικών, με τον Χόρτον - Τάκερ να βρίσκεται δικαίως στην πρώτη θέση, μετά το απίθανο μπλοκ στον Ουόρντ σε προσπάθεια για lay-up.

Στην θέση τρία βρίσκεται ο Μιλουτίνοφ, με το κάρφωμα που έκανε στον αιφνιδιασμό μετά από ασίστ του Βεζένκοφ, ενώ στο νούμερο η πέντε είναι η μαγική ασίστ του Φάκου Καμπάτσο στον Λάιλς.

