Γερμανία: Με συνολικό +85 και «σκούπα» η Μπάγερν πέρασε άνετα στα ημιτελικά

Ακούραστα η Μπάγερν Μονάχου προκρίθηκε στα ημιτελικά των γερμανικών playoffs.

Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς «σκούπισε» την Τριέρ με ακόμα μία ευρεία νίκη (62-99) και με συνολικές νίκες 3-0 προκρίθηκε στην τετράδα, όπου περιμένει με πλεονέκτημα έδρας το νικητή του ζευγαριού Βόννη - Βούρτζμπουργκ (2-1).

Η Μπάγερν πέρασε την Τριέρ με συνολική διαφορά 85 πόντων στα τρία μεταξύ τους παιχνίδια στα playoffs και στο τελευταίο, πέντε παίκτες πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Πρώτος σκόρερ ο Όσκαρ Ντα Σίλβα με 20 πόντους και ακολούθησαν ο Αντρέας Ομπστ με 16 πόντους και πιο πίσω ήταν ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς (12π.), ο Ουένιεν Γκάμπριελ (11π.) και ο Τζουστίνιαν Τζέσαπ (10π.).

Από την πλευρά των γηπεδούχων ξεχώρισαν επιθετικά ο Μάρκο Χόλερσμπαχερ (14π.) και ο Τζέι Τζέι Ρόλαντ (13π.).

Τα δεκάλεπτα: 20-23. 33-57, 46-81, 62-99