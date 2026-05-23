Η ΑΕΚ δεν ξεχνάει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού - Η κίνηση στο Game 3 με τον Άρη Betsson

Η μπασκετική ΑΕΚ τιμάει τη μνήμη των χιλιάδων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού με μία συμβολική κίνηση - εκδήλωση στον τρίτο προημιτελικό με τον Άρη Betsson (25/5, 19:00).

Αναλυτικά το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ BC και η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), την ερχόμενη Δευτέρα 25/5/2026 ενώνουν τις δυνάμεις τους για να περάσουν ένα ηχηρό μήνυμα!

«ΔΕΝ ξεχνώ!»

Μπορεί να έχουν περάσει 107 χρόνια από τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού αλλά η ημερομηνία 19 Μαΐου και ο αριθμός 353.000 δεν θα φύγει ποτέ από τη μνήμη μας. Οι ρίζες της ΑΕΚ κάνουν ακόμα πιο στενό το δεσμό με αυτή την ημερομηνία και η οικογένεια της «Βασίλισσας», κάθε χρόνο ΔΕΝ ξεχνά και κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων αδελφών μας.

Στον αγώνα με τον Άρη Betsson, τιμούμε τη Μνήμη όλων όσοι αδικοχάθηκαν, αλλά και όλων όσοι ξεριζώθηκαν βιαίως από την ιερή Γη του Πόντου. Επίλεκτοι Χορευτές του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νότιας Ελλάδος και Νήσων της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος θα χορέψουν τον Πυρρίχιο. Τους χορευτές θα συνοδεύσουν στη λύρα ο κ. Κώστας Ορφανίδης και στο νταούλι ο κ. Γιώργος Μουρατίδης. Συντονιστές χοροδιδάσκαλοι: Ομηρος Παχατουρίδης και Ηλίας Τσεραχίδης.

Ο Ποντιακός Πυρρίχιος θεωρείται ένα από τα μέσα, που αποσκοπούν στην ενίσχυση του φρονήματος των στρατιωτών και στην αναπτέρωση του ηθικού τους. Πρόκειται για έναν πολεμικό χορό, που εκφράζει τη δύναμη, την αντοχή και την υπερηφάνια των Ποντίων, αλλά και την ανάγκη για επιβίωση και αντίσταση απέναντι στις αντιξοότητες της ζωής. Εκτελείται από άνδρες, ενώ ο ρυθμός του είναι γρήγορος και γεμάτος ένταση. Οι χορευτές του πυρρίχιου εκτελούσαν κινήσεις που μιμούνταν αντίστοιχες κινήσεις πολεμιστών σε ώρα μάχης. Αυτές ήταν η έκνευσις (στροφή προς τα πλάγια, γύρισμα), η ύπαξις (οπισθοχώρηση), η εκπήδησις εν ύψει (αναπήδηση, άλμα εις ύψος) και η ταπείνωσις (χαμήλωμα, κατέβασμα).

Λίγα Λόγια για την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.) ιδρύθηκε το έτος 2004, ύστερα από μακρά προπαρασκευαστική περίοδο, υπό την επίμονη απαίτηση της κοινής γνώμης των Ποντίων και των εκπροσώπων εκατοντάδων σωματείων για ενιαία, αξιόπιστη, αποτελεσματική έκφραση και εκπροσώπηση του οργανωμένου ποντιακού χώρου. Ενεργεί, υπηρετώντας τους πάγιους στόχους της και παρεμβαίνει σε ζητήματα επικαιρότητας, που αφορούν εν γένει τον ποντιακό ελληνισμό.

Η ΑΕΚ BC, ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κύριο Γιώργο Βαρυθυμιάδη, για την άμεση και θετική ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, όπως και όλα τα Σωματεία Ποντίων που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους, για τα οποία θα γίνει εκτενής αναφορά σε επόμενη επικοινωνία. https://poe.org.gr/

Τη Δευτέρα (25/05), στις 19:00 να μη λείψει κανείς».