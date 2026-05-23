Στο «αντίο» του από τη Λάτσιο ο Πέδρο «υπέγραψε» την ανατροπή

Στο τελευταίο ματς του Πέδρο (έχει ανακοινώσει ήδη την αποχώρησή του από την ομάδα της Ρώμης) και ίσως και του Μαρουρίτσιο Σάρι στον πάγκο τους, οι «λατσιάλι» επικράτησαν με ανατροπή, 2-1, επό της Πίζα, η οποία προηγήθηκε στο 23' με τον Μορέο.
Μέσα σε τρία λεπτά, όμως, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν τα εις βάρος τους δεδομένα (στο 33' ο Ντέλε-Μπασίρου και στο 35' ο Πέδρο) και πήραν τελικά το «τρίποντο» σε μία άκρως αποτυχημένη χρονιά, το φινάλε της οποίας βρίσκει τη Λάτσιο χωρίς κανέναν τίτλο κι εκτός Ευρώπης!