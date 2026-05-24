Season finale με νίκη για την Ρεάλ - Η Βαλένθια έριξε «τρίμπαλο» στην Μπαρτσελόνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 4-2 της Αθλέτικ Μπιλμπάο στην τελευταία αγωνιστική της La Liga, την ώρα που η Μπαρτσελόνα αποχαιρέτησε την σεζόν με ήττα από την Βαλένθια (3-1).

Στη Μαδρίτη, η Ρεάλ ήθελε να κλείσει με νίκη μια άκρως απογοητευτική σεζόν και ξέσπασε απέναντι στην Μπιλμπάο, με τον Γκονσάλο Γκαρσία να ανοίγει το σκορ στο 11ο λεπτό και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να διπλασιάζει το προβάδισμα των Μαδριλένων στο 40'

Λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου, ο Γκουρουσέτα μείωσε για την Μπιλμπάο σε 2-1, με την Ρέαλ στο δεύτερο ημίχρονο να βρίσκει ακόμη δύο γκολ, στο 50' με τον Μπαπέ και τον Ντίαθ στο 87', ενώ στο 90' ο Ιζέτα μείωσε στο τελικό 4-2.

Tην ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα, εμφανίστηκε αδιάφορη στην έδρα της Βαλένθια, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να ανοίγει το σκορ στο 61ο λεπτό, όμως μετά η Βαλένθια κυριάρχησε.

Στο 66' ο Γκέρα ισοφάρισε σε 1-1, ενώ στο 71' ο Ριόχα έκανε την ολική ανατροπή για το 2-1 των γηπεδούχων, με τον Ροντρίγκες στις καθυστερήσεις να γράφει το τελικό 3-1 υπέρ της Βαλένθια.