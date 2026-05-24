Το έχει χάσει με κάθε τρόπο, πρέπει να το πάρει για να αναπνεύσει το μπάσκετ!

Η Euroleague έχει ήδη αποφασίσει από τον Οκτώβριο τον πρωταθλητή, οι Μπουένο, Μποντιρόγκα και Ιερεθουέλο κλείνουν με κάθε τρόπο το μάτι και το μπάσκετ πρέπει μέσω της κατάκτησης του Ολυμπιακού να αποκτήσει ελπίδα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Το σημερινό βράδυ μοιάζει με το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γεγονότος. Το γκραντ φινάλε μίας σεζόν που θα αποτελέσει ορόσημο στην ιστορία της Euroleague. Και η ελπίδα για το αύριο.

Ο Ολυμπιακός κυνηγάει τα τελευταία 4 χρόνια την κατάκτηση της Euroleague. Την έχει χάσει με κάθε τρόπο. Στην 5η του απόπειρα όμως τίποτα δεν έμεινε στην τύχη του. Ούτε σε σουτ του Μίσιτς, ούτε σε αυτό του Γιουλ, ούτε και σε μία κακή μέρα του Βεζένκοφ. Είναι όλα προγραμματισμένα στην εντέλεια.

Η κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό το 2023 ήταν η κορύφωση. Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε για τρία χρόνια. Ανεπιτυχώς. Και ο 17ος της περασμένης σεζόν κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός των εσόδων-εξόδων που του έκανε πλάκα ο Ολυμπιακός σε κάθε ευκαιρία, έγινε πρωταθλητής Ευρώπης και ο Ολυμπιακός έμεινε και πάλι με την προσπάθεια στο χέρι…

Ακολούθησε το Άμπου Ντάμπι. Εκεί που ο Παναθηναϊκός έχασε στον πρώτο ημιτελικό από τη Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός είχε πλέον λιγότερο άγχος, αλλά η τραγική βραδιά του Βεζένκοφ και η άμυνα της Μονακό τον έδεσαν κόμπο. Και εγένετο το 0/4.

Πέμπτη σεζόν αποτυχημένη δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει. Τα πάντα είχαν τελειώσει από τον Οκτώβριο. Το υπόλοιπο της χρονιάς ήταν καθαρά διεκπεραιωτική υπόθεση. Επρεπε να γίνει κι έγινε.

Κι είναι μεγάλη υπερηφάνεια που εμείς εδώ στο SDNA σε όλες τις εκπομπές, στην αρθρογραφία ενημερώσαμε με ακρίβεια ελβετικού ρολογιού για το που θα καταλήξει η φετινή Ευρωλίγκα. Κάθε εβδομάδα έρχονταν οι αποδείξεις, μόνο όσοι εθελοτυφλούσαν και πίστευαν σε όνειρα απατηλά δε μπορούσαν να το δουν.

Τα σημαντικά ματς της κανονικής διάρκειας, τα πλέι οφ και τα ματς που οι πορτοκαλί βρήκαν λάσκα τον Παναθηναϊκό ήταν η ευκαιρία να διώξουν και την τελευταία σκιά πάνω από τον Ολυμπιακό. Εκτός Final Four το «τριφύλλι» και πάρτι σε όλα τα επίπεδα για την αγαπημένη ομάδα της Euroleague.

Το κακό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πως η δίψα και η ανυπομονησία δύσκολα μπορεί να κρυφτεί. Γιατί μπορεί να εμφανιστεί μια ανάρτηση και να δείξει κάτι από τα προσεχώς…

Όποιος πιστεύει πως ο Ολυμπιακός υπάρχει πιθανότητα να χάσει φέτος το ευρωπαϊκό ζει σε άλλο κόσμο. Το έχει κατακτήσει εδώ και καιρό. Απλώς σήμερα το βράδυ θα γίνει η απονομή. Και ίσως γεννηθεί και πάλι η ελπίδα για την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μποντιρόγκα και Ιερεθουέλο, μαζί με τον νιόφερτο Μπουένο που μιλάει λες και είναι γεννημένος στο Πασαλιμάνι, θα φέρουν σε πέρας την αποστολή τους και στη συνέχεια ίσως χαλαρώσουν λιγάκι. Ίσως δουν την επόμενη μέρα διαφορετικά και από την επόμενη σεζόν δούμε κι εμείς αυτή την περιβόητη καλύτερη διαιτησία που περηφανεύεται ο Μποντιρόγκα. Μπορεί και οι ορισμοί του Ιερεθουέλο να έχουν την ακρίβεια των Rolex μιας και πιάσαμε τη συζήτηση με τα ρολόγια.

Θα το πάρει, λοιπόν, το ευρωπαϊκό ο Ολυμπιακός στην 5η του προσπάθεια. Θα σβήσει αυτή η κάψα που κάθε σεζόν και μεγάλωνε και ίσως επιτραπεί να παίξουν και οι άλλοι. Να δούμε επιτέλους πραγματικό μπάσκετ. Κουράστηκε ο κόσμος του μπάσκετ να βλέπει κάθε εβδομάδα να ξεφτιλίζονται όλοι για να βγει ένα απωθημένο ετών που το έστειλε στην… στρατόσφαιρα το 2024 ο Παναθηναϊκός με το πιο μάγκικο, αντρικό και καρυδάτο όλων των εποχών.

Ας το πάρει επιτέλους. Ακόμα κι έχει χρειαστεί όλα αυτά τα χρόνια να δουν και οι τυφλοί, να ακούσουν και οι κωφοί και να μιλήσουν και οι μουγκοί. Στον Ολυμπιακό και στον στρατό του δεν υπάρχουν αυτά. Στον «ερυθρόλευκο» κόσμο υπάρχει μόνο ο σκοπός. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Είναι θέμα νοοτροπίας και DNA. Κι η καταγραφή της αλήθειας υπόθεση SDNA…

Καλή επιτυχία σε όλη την Ευρώπη πλέον. Σήμερα το βράδυ το μαρτύριο όσων θέλουν να βλέπουν Ευρωλίγκα χωρίς να σιχτιρίζουν κάθε εβδομάδα πρέπει να τελειώσει.