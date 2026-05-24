Ο Ρικέλμε κατέθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία της Ρεάλ

Ο επιχειρηματίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ενρίκε Ρικέλμε επιβεβαίωσε το Σάββατο (23/5) ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ρικέλμε αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την προσωπική του περιουσία για να εγγυηθεί το δάνειο των 193,7 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιπροσωπεύει το 15% του προϋπολογισμού της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πληροί επίσης και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, όπως το να είναι μέλος του συλλόγου για πάνω από 20 χρόνια μετά την αναθεώρηση του καταστατικού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση, αφού το διοικητικό συμβούλιο του Φλορεντίνο Πέρεθ πρότεινε αυστηρότερους όρους για να γίνει πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από 20 χρόνια, θα μπορέσουμε επιτέλους να ψηφίσουμε… Δεν πρόκειται για υποψηφιότητα εναντίον κανενός. Είναι για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε εργαστεί για να δημιουργήσουμε ένα σοβαρό και συναρπαστικό έργο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Θα δείτε ένα έργο που θα λατρέψετε.

Σήμερα είναι μια μέρα για να απολαύσετε αυτές τις εκλογές και να ψηφίσετε το καλύτερο έργο», δήλωσε ο Ρικέλμε φεύγοντας από την Real Madrid City, συμπληρώνοντας: «Ζητώ από τα μέλη να μην φοβούνται, να έχουν το θάρρος να μας ακούσουν… Το δικό μας είναι ένα έργο που επικεντρώνεται βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όταν η Εκλογική Επιτροπή μας προτείνει επίσημα ως υποψηφίους, θα είμαστε διαθέσιμοι 24/7 για να εξηγήσουμε όλα τα σχέδιά μας».