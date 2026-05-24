Ο Ινιέστα ξεκινάει την προπονητική καριέρα του στο Ντουμπάι!

Τα πρώτα του προπονητικά βήματα θα κάνει ο Αντρές Ινιέστα, που ήρθε σε συμφωνία με την Gulf United που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο θρυλικός χαφ της Μπαρτσελόνα, έριξε πριν λίγους μήνες τίτλους τέλους στην τεράστια ποδοσφαιρική καριέρα του και πλέον είναι έτοιμος να συνεχίσει στο ποδόσφαιρο από τον ρόλο του προπονητή.

Πρώτος σταθμός του Ινιέστα στο νέο του βήμα, θα είναι η Gulf United που εδρεύει στο Ντουμπάι, με τον 42χρονο να ακολουθεί τα βήματα του Τσάβι, που ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο Κατάρ.