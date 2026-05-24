Ο Ινιέστα ξεκινάει την προπονητική καριέρα του στο Ντουμπάι!

Ο θρυλικός χαφ της Μπαρτσελόνα, έριξε πριν λίγους μήνες τίτλους τέλους στην τεράστια ποδοσφαιρική καριέρα του και πλέον είναι έτοιμος να συνεχίσει στο ποδόσφαιρο από τον ρόλο του προπονητή.
Πρώτος σταθμός του Ινιέστα στο νέο του βήμα, θα είναι η Gulf United που εδρεύει στο Ντουμπάι, με τον 42χρονο να ακολουθεί τα βήματα του Τσάβι, που ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο Κατάρ.
🚨🇦🇪 EXCL: Andrés Iniesta set to start his managerial career with first head coach job agreed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026
He’s signing for Gulf United in Dubai, all agreed with signatures to follow. 👔🇪🇸 pic.twitter.com/0OIy4Obooq