Γωγώ Μαστροκώστα – Η συγκλονιστική ανάρτηση της κόρης της (pic)

Στα 55 της χρόνια έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Μαστροκώστα, έπειτα από νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό».

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα, κόρη της από τον γάμο της με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Τραϊανό Δέλλα.

Η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια έδινε τη δική της δύσκολη μάχη, με δύναμη και αξιοπρέπεια, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Ο Τραϊανός Δέλλας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρισκόταν διαρκώς κοντά της στη διάρκεια της νοσηλείας της.

Η Βικτώρια Δέλλα σε μια συγκλονιστική ανάρτησή της στο instagram έγραψε:

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.



Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.



Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.



Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει».

