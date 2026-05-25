AEK κατά Άρη Betsson: «Όλα έχουν όρια, αυτό είναι ντροπή» (pic)

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΑΕΚ στράφηκε κατά της ΚΑΕ Άρης Betsson για την ανάρτηση των Θεσσαλονικέων, χαρακτηρίζοντάς την «προκλητική» και «σοκαριστική».

Συγκεκριμένα, ο Άρης προχώρησε στην καθιερωμένη ανάρτηση πριν από κάθε παιχνίδι, όπου συνήθως «παίζει» με την αντίπαλη ομάδα και το σήμα της, και για αυτό της ΑΕΚ, παρουσίασε τον δικέφαλο αετό με κομμένο το ένα κεφάλι.

Και αυτό προκάλεσε την αντίδραση της ΑΕΚ, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση και μετά από αυτή, ο Άρης απέσυρε την ανάρτησή του.

Αναλυτικά όσα έγραψε η ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Επί σειρά ετών, η ΑΕΚ ΒC και τούτο είναι αυταπόδεικτο, ουδέποτε προκάλεσε, με αναρτήσεις στα social media ή αλλού, και κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη.

Το «ευ αγωνίζεσθαι» αποτελούσε ανέκαθεν για εμάς προτεραιότητα κάθε δραστηριότητας, ακόμη και σε περιόδους βαθύτατης πόλωσης.

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η προκλητική και σοκαριστική pre-game ανάρτηση του Άρη Βetsson στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram – που δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα εν όψει του αυριανού αγώνα – αποτελεί εκ παραδρομής «αστοχία», και διέλαθε την προσοχή των υπευθύνων.

Ο «Δικέφαλος Αετός», σύμβολο του Ελληνισμού και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έμβλημα της καταγωγής μας, που δεν τόλμησε κανείς ν’ αμφισβητήσει επί 102 συναπτά έτη, δεν επιδέχεται καμία αλλοίωση, και δεν δικαιολογείται η όποια εικαστική παρέμβαση.

Αυτά είναι άραγε τα (νέα) ήθη, που προάγει η νέα ιδιοκτησία; Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε από τον Άρη Βetsson, με τον οποίο δεν μας χωρίζει τίποτε, πέραν του 40λεπτου των αγώνων μας, ν’ αποκαταστήσει την τάξη, αντικαθιστώντας την ατυχή σχεδιαστική επιλογή.

Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για «πικάρισμα».

Αλλά όλα έχουν όρια…

Αυτό, που συνέβη σήμερα είναι ντροπή!

Σεβόμαστε όλους τους συλλόγους.

Είμαστε υπερήφανοι για την Ιστορία μας».