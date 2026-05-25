Αγγελόπουλοι: «Είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη την τελευταία 5ετία!»

Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, μετά την κατάκτηση της Euroleague, τόνισαν πως ο Ολυμπιακός τα τελευταία πέντε χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσαν:

Γιώργος Αγγελόπουλος: «Από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στη ζωή μου. Από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές που έχουμε ζήσει με τον Ολυμπιακό. Γράψαμε ιστορία σήμερα. Είναι λίγο ό,τι και να πούμε, είναι μαγικό.

Ο Ολυμπιακός είναι η ζωή μας. Μόνο αν έχεις κάποια τρέλα γίνεται αυτό».

Για το ότι ο κόσμος θέλει την ανανέωση του Μπαρτζώκα: «Να ζήσουμε την στιγμή. Δεν έχει ειδήσεις τώρα».

Για το αν είναι η πιο μυθική σεζόν στην ιστορία της Ευρωλίγκας: «Νομίζω ναι. Τι άλλο να πούμε; Αυτό νιώθουμε».

Για το αν μια ανώτερη δύναμη τους επιφύλαξε να περάσουν όλες τις δοκιμασίες για να φτάσουν εδώ: «Κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με την λογική. Στα δύσκολα ήμασταν όρθιοι και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση, τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του».

«Ο Ολυμπιακός τα τελευταία πέντε χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτό τα λέει όλα. Δεν μπορεί να σε βάλει κάτω μία κακιά στιγμή επειδή μπήκε ένα σουτ. Δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτό η ύπαρξη του οργανισμού. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία πέντε χρόνια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε 9 Final-Four, 3 τίτλους, ένα back-to-back. Θα μπορούσε να είναι και παραπάνω. Ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα τελευταία 15 χρόνια. Συνεχίζουμε με όρεξη και όνειρα για άλλα πράγματα, για το μέλλον».

Για το ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμα καλύτερος στο μέλλον: «Όταν είσαι στην κορυφή, το να είσαι καλύτερος δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Τα όνειρα είναι μεγάλα, οι στόχοι ψηλοί. Μπορεί να τα καταφέρουμε, μπορεί και όχι. Οι στιγμές είναι μοναδικές, δεν χρειάζεται να υποσχόμαστε πράγματα. Τα καλύτερα είναι μπροστά»

Για τα τελευταία λεπτά: «Στα τελευταία λεπτά σκεφτήκαμε πολλά. Τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά που έχουν γίνει. Κάποια στιγμή μπήκε η πίστη ότι θα τα καταφέρουμε. Ήταν απίστευτο. Δεν υπάρχουν αυτές οι στιγμές. Εκπληκτική ομάδα η Ρεάλ, μεγάλος αντίπαλος. Δεν υπάρχουν οι απουσίες, και εμείς είχαμε παλιά. Όταν νικάς τέτοιο αντίπαλο είναι πιο σημαντικό».

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Είναι ιστορική μέρα σήμερα. Δεν είναι απλά η τέταρτη Ευρωλίγκα, είναι μία Ευρωλίγκα που περιμέναμε πέντε χρόνια, που την αξίζαμε. Τα συναισθήματα είναι μοναδικά, ο κόσμος το καταχάρηκε. Έχει άλλο συμβολισμό που το πήραμε στην Αθήνα. Άξιζε αυτή η πορεία των 5 ετών. Δεν θα σταματήσει εδώ αυτή.

Τρελοί είμαστε για αυτά που έχουμε επενδύσει από την ζωή μας για τον Ολυμπιακό τα τελευταία 17 χρόνια. Θα συνεχίσουμε».

Για την… κατάρα που έσπασε: «Ακούγαμε ότι το 2023 είχε επιβεβαιωθεί ότι ο πρώτος δεν μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα, αποκλείσαμε την Μπαρτσελόνα με μειονέκτημα πριν δύο χρόνια, είχε σπάσει και ο άλλος την έδρα. Αυτά είναι για να σπάνε. Είναι δύσκολο. Αλλά αν δεν κάνουμε εμείς το δύσκολο, ποιος θα το κάνει; Όταν είμαστε κάθε χρόνο στο Final-Four. Στην Ελλάδα μας έχουν μάθει ότι είναι αποτυχία. Φέτος είμαστε επιτυχημένοι τουλάχιστον».

Για τον τελικό: «Σήμερα το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο. Η Ρεάλ έπαιξε στα ίσα. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πολύ, συγκλονιστικές τελικός. Οι παίκτες έδειξαν απίστευτη ψυχή για την ανατροπή, είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως από την Ρεάλ. Ήταν μία μονομαχία. Ένας συγκλονιστικός τελικός. Δεν το πήραμε εύκολα».

Για την ηρεμία που υπήρχε: «Ηρεμία είχαν όλοι οι παίκτες, ο κόουτς Μπαρτζώκας και στα δύο παιχνίδια. Αυτό έπαιξε ρόλο στη σημερινή κατάκτηση».

Για το ότι ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος: «Σε κάποιους μήνες θα μπούμε σε ένα καινούργιο ΣΕΦ. Ο κορμός του Ολυμπιακού είναι ο ίδιος. Ό,τι καλύτερο απαιτείται για την ομάδα θα το κάνουμε, όπως κάνουμε τόσα χρόνια».

Για τα τελευταία λεπτά: «Παρακολούθησα το φινάλε play-by-play. Άμυνα-άμυνα, να βγει μία άμυνα. Δεν έβγαινε, πήγαινε πόντο πόντο. Στο τέλος υπερτερήσαμε γιατί διατηρήσαμε την ψυχραμία μας και ήταν αποφασισμένοι όλοι. Οι παίκτες στο 4ο δεκάλεπτο ήταν συγκλονιστικοί».