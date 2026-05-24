Έτοιμος να επιστρέψει στη Ζαλγκίρις ο Γκριγκόνις!

Ο Μάριους Γκριγκόνις ολοκληρώνει τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και από το καλοκαίρι γυρίζει όπως όλα δείχνουν στη Ζαλγκίρις.

Οι πληροφορίες του SDNA επιβεβαιώνουν την είδηση που μετέδωσε το BasketNews καθώς ο Λιθουανός είναι σε προχωρημένες συζητήσεις και θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του.

Θυμίζουμε ότι ο Γκριγκόνις έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι «πράσινοι» τις τελευταίες ημέρες τρέχουν τα μεταγραφικά θέματα και ένα από αυτά αφορά και την αποδέσμευσή του Γκριγκόνις προκειμένου να βάλουν «νέο αίμα» και αθλητικότητα στις θέσεις 2-3.

Ο Γκριγκόνις για προσωπικούς λόγους θέλει να γυρίσει στη Ζαλγκίρις, η πρόταση της οποίας τον καλύπτει και ο Παναθηναϊκός θα κλείσει με τη λήξη της φετινής σεζόν έναν τετραετή κύκλο συνεργασίας με τον Λιθουανό σουτέρ.