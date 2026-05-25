Πανελλήνια θλίψη: Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα σε ηλικία 55 ετών

Η Γωγώ Μαστροκώστα απεβίωσε σε ηλικία 55 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός.

Στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή βρίσκονταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, καθώς και η κόρη τους, Βικτώρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν φέρεται να παρουσίασε εκ νέου υποτροπή, προκαλώντας βαθιά θλίψη και ανησυχία στους οικείους της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό στις αρχές Μαΐου, στο ίδιο νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευτεί και τον Απρίλιο του 2025, έπειτα από προηγούμενη υποτροπή της ασθένειάς της.

