Ο Ράντοβιτς με δύο σφυρίγματα φαντάσματα στα τελευταία 70’’ και 4/4 βολές πήρε μόνος του το τρόπαιο και το έστειλε Πειραιά ρίχνοντας στο καναβάτσο τη Ρεάλ! Η διοργάνωση σκάνδαλο ολοκληρώθηκε όπως άρχισε: με απευθείας ανάθεση (92-85).

Η Ρεάλ έβαλε δύσκολα, αν και αποδεκατισμένη είχε στριμώξει στα σκοινιά τον Ολυμπιακό και τη στιγμή που το άγχος έπνιγε τους Πειραιώτες, ο Ράντοβιτς οργίασε: Ένα κλέψιμο του Καμπάτσο στο 82-80 έγινε φάουλ υπέρ του Γουόκαπ και αμέσως μετά ένα νέο κλέψιμο του Φελίζ στον Φουρνιέ έγινε ξανά βολές.

Οι Μαδριλένοι ήταν έξαλλοι, ένα ακόμα αμφισβητούμενο φάουλ του Χεζόνια στον Φουρνιέ και το 88-80 είχε διαμορφώσει νικητή.

Έφερε το ματς στα μέτρα της η Ρεάλ, «πυροβολούσε» ο Λάιλς για το διψήφια διαφορά των Μαδριλένων

Με την κλασική του πεντάδα εκκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με την Ρεάλ να βγάζει ένταση στην άμυνα της παίρνοντας αέρα 4π. (0-4) με καλάθια των Χεζόνια και Λάιλς. Ο Ντόρσεϊ με 1/2β. σημείωσε τους πρώτους «ερυθρόλευκους» πόντους , ωστόσο οι Μαδριλένοι με το… καλημέρα του ματς έφεραν στα μέτρα τους το παιχνίδι ανοίγοντας την διαφορά στο +8 (1-9 στο 3’) με πέντε σερί πόντους του Λάιλς. Οι παίκτες του Σκαριόλο έφεραν σε διψήφια επίπεδα με νέο σουτ από τα 6.75μ. (+12, 3-15 στο 4’), με τους Πειραιώτες να βρίσκουν ρυθμό και σκορ μέσα από την ρακέτα από τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, μειώνοντας στο -3 (12-15 στο 6’). Ο Λάιλς έκανε μεγάλη ζημιά στην ομάδα του Μπαρτζώκα (13π. 3/4τρ.), ο Φελίζ βρήκε τους πρώτους του πόντους για το +7 (13-20 στο 7’) με την Ρεάλ να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Ο Μαλεντόν έστειλα ξανά την διαφορά στο +9 (17-26 στο 9’), με τον Ντόντα Χολ να διαμορφώνει το 19-26 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Φουρνιέ και Πίτερς άλλαξαν την εικόνα του Ολυμπιακού για την «ερυθρόλευκη» ανατροπή

Με τρίποντο του Αμπάλντε μπήκε η Ρεάλ στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την ομάδα της Μαδρίτης να σουτάρει με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (5/6τρ.). Οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με σερί 6-0, ροκανίζοντας την διαφορά στο -4 (25-29 στο 12’), με τον Ουόρντ να σκοράρει από την κορυφή για το 28-31. Ο Γιουλ συνδέθηκε με το «ερυθρόλευκο» καλάθι από το 6.75μ. (31-36 στο 16’) και ο Φουρνιέ ανέλαβε δράση. Ο Γάλλος γκαρντ με 7 σερί προσωπικούς πόντους έβαλε φωτιά στο Telekom Center βάζοντας για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ (38-36 στο 18’). Ο Λάιλς ήταν αυτός που απάντησε ξανά για την ομάδα του Σκαριόλο (38-39 ), με τον Φουρνιέ και τον Πίτερς να δίνουν αέρα 5π. (44-39 στο 19’). Η «Βασίλισσα» απάντησε με σερί 5-0 φέρνοντας το παιχνίδι σε ισορροπία (44-44), με τον Πίτερς να διαμορφώνει το 46-44 στο φινάλε του ημιχρόνου, την στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε επιστρέψει μετά το κακό ξεκίνημα.

Κακές επιθετικές επιλογές από τον Ολυμπιακό, εκ νέου προβάδισμα για την Ρεάλ

Ο Μπαρτζώκας επιστράτευσε τον ΜακΚίσικ στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου και αυτός βρήκε σκορ από τα 6.75μ. (49-44). Ο Χεζόνια έδωσε τους πρώτους Μαδριλένους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Αμπάλντε να ισοφαρίζει με νέο τρίποντο από τα 6.75μ. (49-49 στο 22’). Ο Ουόκαπ απάντησε με το ίδιο νόμισμα (52-49), με τους «ερυθρόλευκους» να τροφοδοτούν περισσότερο τον Μιλουτίνοφ στην ρακέτα και τον Σέρβο να διαμορφώνει το 54-50 στο 24’. Ο Χεζόνια βρήκε το πρώτο του τρίποντο μειώνοντας στον πόντο (54-53 στο 25’), με τον Φελίζ να σκοράρει πέντε συνεχόμενους πόντους για 54-58 της Ρεάλ στο 26’. Οι Πειραιώτες έχασαν την συγκέντρωση τους, ο Χεζόνια βρήκε ελεύθερο λέι-απ για το 54-60 με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί άμεσα τάιμ-άουτ. Οι Πειραιώτες επέστρεψαν από την μίνι διακοπή με 5-0 σερί μειώνοντας στο πόντο (59-60 στο 29’), με τον Χεζόνια να ανοίγει ξανά την διαφορά για την ομάδα του Σκαριόλο στο +4 (59-63) με 3/4β. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κολλήσει επιθετικά και οδηγούνταν συνεχώς σε κακές επιλογές, με την Ρεάλ να κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο στο +4 (61-65).

Όργια του Ράντοβις, τη κούπα πήγε εκεί που ήταν ΤΑΓΜΈΝΗ

Με τρίποντο του Φουρνιέ μπήκε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο δεκάλεπτο (64-65), με τον Τζόσεφ να βάζει «φωτιά» στο Τelekom Center με νέο σουτ από τα 6.75μ. (67-65). Ο Μαλεντόν απάντησε με μεγάλο τρίποντο (67-68), με τον Γάλλο γκαρντ να κάνει πολύ καλή δουλειά (8π. 68-69 στο 33'). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαιζαν αλλαγές σε όλα τα μαρκαρίσματα, με τον Βεζένκοφ να βάζει εκ νέου τους «ερυθρολεύκους» μπροστά (70-69 στο 34'). Ο Χεζόνια βρήκε σκορ μέσα από την ρακέτα (70-71 στο 35'), με τον Βεζένκοφ να βρίσκει το πρώτο του τρίποντο για το 73-71 στο 36'. Ο Φελίζ μείωσε στο 74-73, με τον Φουρνιέ να βρίσκει διάδρομο για το 76-73 στο 37' σε ένα παιχνίδι θρίλερ. Ο Ντεκ με 2/2β. μείωσε σε 76-75 με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να απαντά από την γραμμή της φιλανθρωπίας για το 78-75. Ο Ντεκ με λέι-απ έγραψε το 78-77 με τον Πίτερς να σκοράρει από το ζωγραφιστό για το 80-77 στο 39. Ο Χεζόνια με μακρινό τρίποντο ισοφάρισε σε 80-80 και ο Τζόουνς μετά από επιθετικό ριμπάουντ κάρφωσε για το 82-80. Ο Ουόκαπ κέρδισε το 4φ. του Καμπάτσο και με 2/2β. έγραψε το 84-80 με 1:20 να μένουν για το τέλος. Ο Χεζόνια έκανε έρμπολ σε τρίποντο, με τον Φουρνιέ να κερδίζει το φάουλ. Ο Γάλλος γκαρντ με 2/2β. έγραψε το 86-80, με τον Χεζόνια να αστοχεί εκ νέου σε τρίποντο και η μπάλα να καταλήγει σε χέρια «ερυθρόλευκα». Ο Φουρνιέ κέρδισε ζευγάρι βολών με τον Γάλλο γκαρντ να ευστοχεί και στις δυο για το 88-80, με τον Λάιλς να καρφώνει για το 88-82. Ο Ολυμπιακός έκανε λάθος στην επαναφορά με τον Λάιλς να κερδίζει το φάουλ. Ο Αμερικανός έβαλε μια από τις δυο, με τον Καμπάτσο να κερδίζει το επιθετικό ριμπάουντ και τον Ουόκαπ να του κάνει φάουλ πάνω στο τρίποντο. Ο Αργεντίνος ευστόχησε στις δυο πρώτες βολές, έχασε επίτηδε την 2η με την Ρεάλ να παίρνει ξανά το επιθετικό ριμπάουντ και τον Φελίζ να αστοχεί σε ελεύθερο τρίποντο για να ισοφαρίσει. Ο Πίτερς με 2/2β. έγραψε το 90-85 με 11' να μένουν για το φινάλε. Ο Καμπάτσο αστόχησε σε τρίποντο, ο Πίτερς πήρε το ριμπάουντ έβαλε δυο βολες, με τον Ολυμπιακό κερδίζε με 92-85 κερδίζοντας το 4ο τρόπαιο του.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης