Αγγελόπουλοι: «Χαρούμενοι που το πήραμε εδώ - Το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας»

Μετά τον τελικό της Euroleague οι αδελφοί Αγγελόπουλοι αφιέρωσαν το τρόπαιο στην μνήμη του πατέρα τους.

Αναλυτικά τα όσα είπαν στους «PlayMakers»:

Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Είναι δύσκολο να εκλογικεύσουμε τα συναισθήματα. Υπήρχε προσμονή πέντε χρόνια. Είμαστε συγκινημένοι. Ο Κόσμος είναι μοναδικός. Είχε ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ. Άξιζε ο κόπος. Το άξιζε ο κόσμος, όσοι έχουν δουλέψει στην ομάδα. Στην Ελλάδα πηγαίνει στο Φ4 κάθε χρόνο, δεν το παίρνεις στις λεπτομέρειες και θεωρείται αποτυχία. Ας γιορτάσουμε το σήμερα.

Σήμερα είναι πέντε χρόνια από όταν χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στην μνήμη του. Είναι πέντε χρόνια που έφυγε, σημαδιακή μέρα. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα, για πολλούς λόγους».

Γιώργος Αγγελόπουλος: «Είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ότι θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Είναι καραμέλα η λέξη δικαίωση. Η ομάδα ήταν θαύμα που πήγαινε στο Φ4 με το μπάτζετ που είχε. Είμαστε νικητές. Για να πας στο Φ4 με τέτοιο μπάτζετ, με νίκες τρομερές, με ανατροπές… Το 2017 είχα πει ότι ας γίνει μία φορά Φ4 στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΟΑΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είναι συγκλονιστικές στιγμές αυτές που ζούμε με τον κόσμο. Είναι μοναδκό.

Δεν μου αρέσει να μιλάω για παίκτες, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ομάδα πάνω από όλα. Η περίπτωση του Φουρνιέ είναι η απάντηση στην θεωρία…. Ο αθλητισμός είναι διαδρομή. Ο Φουρνιέ είχε ξεκινήσει στο Παρίσι, ήταν μέσα στους Ολυμπιακούς και στο Βελιγράδι του μπήκε η ιδέα. Ήμασταν τότε στεναχωρημένοι, κάτι ξεκίνησε τότε και έγινε αυτό. Αν πέσεις κάτω, δεν πρέπει να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας. Δικαιώθηκε ο κόσμος και ο οργανισμός».