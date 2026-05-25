Χωρίς νικητή το επεισοδιακό «Derby della Mole»

Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με μια ώρα καθυστέρηση, μετά από μεγάλα επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς, Τορίνο και Γιουβέντους αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2.

Το ντέρμπι του Τορίνο πέρασε σε δεύτερη μοίρα ως προς το αγωνιστικό κομμάτι, καθώς σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει το ματς με μία ώρα καθυστέρηση, ενώ οι φίλοι της Γιουβέντους ζητούσαν από την ομάδα να μην αγωνιστεί και αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Στα αγωνιστικά οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει την Γιουβέντους στο Europa League την επόμενη σεζόν.

Το σκορ άνοιξε ο Βλάχοβιτς στο 24′ μετά από ασίστ του Τουράμ, ενώ ο ίδιος παίκτης στο 54′ έκανε το 2-0 δίνοντας ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του. Εκεί όμως η Τορίνο έβγαλε αντίδραση. Ο Κασαντέι με την συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα μείωσε σε 1-2 για να έρθει ο Άνταμς στο 84′ να γράψει το τελικό 2-2.