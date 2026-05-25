Καταιγισμός αντιδράσεων στο post της Euroleague για τη διαιτησία: «Κλοπή, ντροπή, αγανάκτηση» 

Καταιγισμός αντιδράσεων από τον κόσμο στο κεντρικό post της Euroleague στο "Χ" με το τελικό σκορ του τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Εκατοντάδες ακόλουθοι, απ' όλες τις χώρες, αλλά κυρίως από Ισπανία και Τουρκία εκφράζουν την οργή τους για τη διαιτησία και την εύνοια που είχε ο Ολυμπιακός σε όλη τη σεζόν, αλλά ακόμα και στον τελικό.

Μερικές από τις αντιδράσεις είναι οι εξής:

«Αυτή είναι μια αποδεδειγμένη κλοπή, κλέψατε τη σκληρή δουλειά της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης, τι απαίσια διοργάνωση».

«Όλη η Ευρώπη είδε τι έγινε απόψε στην Αθήνα. Ντροπή.»

«Δώστε προσοχή στα σχόλια των οπαδών άλλων ομάδων. Είδαν το ίδιο πράγμα που είδαμε κι εμείς: μια απαράδεκτη διαιτητική απόδοση».

«Χαίρομαι που βλέπω ότι για μία φορά η αγανάκτηση είναι παγκόσμια, αρκεί να δει κανείς τα σχόλια των οπαδών ομάδων που δεν ήταν στον τελικό».