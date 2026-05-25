Καταιγισμός αντιδράσεων στο post της Euroleague για τη διαιτησία: «Κλοπή, ντροπή, αγανάκτηση» 

Εκατοντάδες ακόλουθοι, απ' όλες τις χώρες, αλλά κυρίως από Ισπανία και Τουρκία εκφράζουν την οργή τους για τη διαιτησία και την εύνοια που είχε ο Ολυμπιακός σε όλη τη σεζόν, αλλά ακόμα και στον τελικό.
Μερικές από τις αντιδράσεις είναι οι εξής:
- «Αυτή είναι μια αποδεδειγμένη κλοπή, κλέψατε τη σκληρή δουλειά της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης, τι απαίσια διοργάνωση».
- «Όλη η Ευρώπη είδε τι έγινε απόψε στην Αθήνα. Ντροπή.»
- «Δώστε προσοχή στα σχόλια των οπαδών άλλων ομάδων. Είδαν το ίδιο πράγμα που είδαμε κι εμείς: μια απαράδεκτη διαιτητική απόδοση».
- «Χαίρομαι που βλέπω ότι για μία φορά η αγανάκτηση είναι παγκόσμια, αρκεί να δει κανείς τα σχόλια των οπαδών ομάδων που δεν ήταν στον τελικό».
Final score from Athens 🇬🇷@Olympiacos_BC gets the win over Real Madrid 🏆— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
13 years later... They did it again!#F4GLORY pic.twitter.com/9qB4reyvrU