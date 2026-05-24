DPG: «Το πάθημα γίνεται μάθημα, δουλειά μου να κερδίσουμε και με νέα δεδομένα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε ένα δικό του άρθρο μιλώντας για τη δύναμη της εικόνας, τη συγκυρία που δεν αλλάζει την ιστορία και την επόμενη ημέρα του Παναθηναϊκού.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR τονίζει σε δήλωσή του πως "Η ιστορία του αθλήματος δεν γράφεται από μία βραδιά... Μια μεγάλη βραδιά μπορεί να δημιουργήσει εντύπωση. Δεν μπορεί όμως να διαγράψει πραγματικότητες δεκαετιών" και δίνει το στίγμα της επόμενης μέρας για τους Πράσινους, στέλνοντας μήνυμα αντεπίθεσης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου σήμερα θα δούμε εικόνες που δεν συνάδουν με την Παναθηναϊκή αισθητική μας και επικοινωνιακά θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν σαν κάτι ιστορικό και ανεπανάληπτο.

Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυναμική της στιγμής. Όταν μια ελληνική ομάδα βρίσκεται σε τελικό Final Four μέσα στην Ελλάδα και δημιουργούνται τέτοιες εικόνες, είναι λογικό να αποκτούν τεράστια επικοινωνιακή αξία και να φορτίζονται συναισθηματικά.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξαναγράφεται η ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Δεν αλλάζουν οι ιεραρχίες επειδή δημιουργήθηκε μια δυνατή εικόνα. Δεν δημιουργείται DNA από μια στιγμή. Δεν εξισώνονται δεκαετίας ιστορίας, τίτλων, πίεσης, απαιτήσεων και πραγματικής κυριαρχίας επειδή δημιουργήθηκε μια βραδιά με δυνατό συμβολισμό.

Ο Παναθηναϊκός φέτος δεν κατάφερε να φτάσει εκεί. Αποκλείστηκε νωρίτερα και αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεχόμαστε. Όπως πάντα δεχόμαστε κάθε ήττα, δίκαιη ή άδικη, και προχωράμε… Δεν αναπτυσσόμαστε ως bad loosers.

Άλλο αυτό όμως και άλλο να επιχειρείται να παρουσιαστεί μια συγκυρία ως ιστορική ανατροπή μεγεθών.

Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ήταν απέναντι σε κανέναν τελικό για να “χάσει το σπίτι του”. Το Final Four έγινε στην Ελλάδα. Με ελληνική ομάδα και τρεις ξένες. Με 15.000 κόσμο σχεδόν εντός έδρας. Μέσα σε ένα γήπεδο που δημιουργήθηκε από μια τεράστια επένδυση που κάποιοι τόλμησαν να κάνουν όταν άλλοι δεν ήθελαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα ναι… Καταλαβαίνω την επικοινωνιακή δύναμη της εικόνας. Καταλαβαίνω γιατί θα προβληθεί τόσο πολύ.

Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν ως “το πιο μάγκικο της ιστορίας”. Είναι σαν να αποδέχονται ότι επειδή απλά θα το πάρουν στην έδρα μας και χωρίς καν να είμαστε εκεί το μεγαλώνει. Εγώ αυτό το διαβάζω ως ολοκληρωτική αναγνώριση της διαχρονικής ανωτερότητας του αντιπάλου.

Αλλά η ιστορία του αθλήματος δεν γράφεται από μια βραδιά, ούτε από το πόσο δυνατά θα παίξει μια εικόνα στα media.

Γιατί τα νούμερα υπάρχουν. Οι τίτλοι υπάρχουν. Η συνέπεια υπάρχει. Το DNA υπάρχει. Και αυτά δεν αλλοιώνονται από καμία επικοινωνιακή προβολή της στιγμής.

Τα πραγματικά μεγέθη φαίνονται σε βάθος χρόνου. Στο ποιος αντέχει την πίεση για δεκαετίες. Στο ποιος χτίζει ιστορία συνεχώς. Στο ποιος δημιουργεί standards που οι υπόλοιποι προσπαθούν χρόνια να φτάσουν.

Μια μεγάλη βραδιά μπορεί να δημιουργήσει εντύπωση. Δεν μπορεί όμως να διαγράψει πραγματικότητες δεκαετιών.

Τα έχουμε ξαναπεί… Άλλος ο Παναθηναϊκός τρόπος. Άλλη η ιστορία του Παναθηναϊκού. Το πάθημα γίνεται μάθημα. Πρέπει να ξαναγίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Ακόμη πιο ποιοτικοί. Ακόμα πιο έτοιμοι να κερδίζουμε ακόμα και με νέα δεδομένα.

Αυτό είναι δική μου δουλειά.

Όποιος θέλει ακολουθεί. Όποιος θέλει περιμένει και ακολουθεί όταν το νιώσει.

Αρκεί ότι κάνεις να είναι από αγάπη για τον Παναθηναϊκό.