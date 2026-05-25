Τρελάθηκε και ο ΜακΚόλουμ: «Δεν υπάρχει φάουλ του Καμπάτσο στον Ουόκαπ, είναι καθαρό κλέψιμο και δόθηκαν βολές»!

Θέση στα όργια και του τελικού της Euroleague πήρε ο Έρικ ΜακΚόλουμ, που κατηγόρησε ευθέως τους διαιτητές για αλλοίωση αποτελέσματος.

Η φάση που έκανε έξαλλο τον Αμερικανό άσο ήταν το φάουλ που δόθηκε στον Φακούντο Καμπάτσο στο 1:22 για το τέλος της αναμέτρησης με το σκορ στο 82-80 υπέρ του Ολυμπιακού, όταν οι διαιτητές ανακάλυψαν φάουλ του Αργεντινού άσο στον Τεξανό γκαρντ των «ερυθρόλευκων» και τον έστειλαν στις βολές.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Θεέ μου, αυτό του Καμπάτσο όταν ήταν με 2 πόντους πίσω με λίγο πάνω από ένα λεπτό να απομένει δεν ήταν φάουλ. Καθαρό κλέψιμο, αλλάζει το ματς. Αντί να έχουμε πιθανώς ισοπαλία, σφυρίζουν φάουλ (2 ελεύθερα βολές που μπήκαν) και μετά 4 πόντους πίσω και 4ο φάουλ στον Καμπάτσο».