Τρελάθηκε και ο ΜακΚόλουμ: «Δεν υπάρχει φάουλ του Καμπάτσο στον Ουόκαπ, είναι καθαρό κλέψιμο και δόθηκαν βολές»!

Η φάση που έκανε έξαλλο τον Αμερικανό άσο ήταν το φάουλ που δόθηκε στον Φακούντο Καμπάτσο στο 1:22 για το τέλος της αναμέτρησης με το σκορ στο 82-80 υπέρ του Ολυμπιακού, όταν οι διαιτητές ανακάλυψαν φάουλ του Αργεντινού άσο στον Τεξανό γκαρντ των «ερυθρόλευκων» και τον έστειλαν στις βολές.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Θεέ μου, αυτό του Καμπάτσο όταν ήταν με 2 πόντους πίσω με λίγο πάνω από ένα λεπτό να απομένει δεν ήταν φάουλ. Καθαρό κλέψιμο, αλλάζει το ματς. Αντί να έχουμε πιθανώς ισοπαλία, σφυρίζουν φάουλ (2 ελεύθερα βολές που μπήκαν) και μετά 4 πόντους πίσω και 4ο φάουλ στον Καμπάτσο».
Damn that steal by Campazzo down 2 with a little over a minute left was not a foul. Clean steal, changes the game. Instead of possibly having a tie game they call foul (2 free throws made) and now down 4 and 4th foul on Campaazo— Errick McCollum (@ErrickM3) May 24, 2026