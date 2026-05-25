DPG: «Το ξέραμε από την αρχή, φέτος δεν κερδιζόταν αυτό και τον Γιόκιτς να φέρναμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media, έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ αναφέρθηκε και στα στραβά που έβλεπε τονίζοντας ότι ήταν ένα λάθος που δεν θα ξαναγίνει.

Αναλυτικά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Πέρα από τα προχθεσινά, τα χθεσινά, τα σημερινά, έχουμε και τα βραδινά. Έλα να σου πω Φρι, πήρε ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό να ξέρεις. Ο κόσμος είναι πολύ στεναχωρημένος. Και εγώ είμαι, αλλά εμείς τα ξέρουμε από τις αρχές φέτος. Ότι και τον Γιόκιτς να είχαμε φέρει από φέτος, δεν θα κάναμε τίποτα.

Φέτος δεν κερδιζόταν αυτό. Αδύνατον. Αλλά να σου πω: Αυτά που κάνουμε τα ξέρεις εσύ και εγώ. Ρε, μου έχετε μπλοκάρει το Ινσταγκραμ. Θέλω να δω κάποια πράγματα και δεν μπορώ να δω. Τι θα γίνει; Θα μου στείλει όλη η Ελλάδα, όσοι υπάρχετε οι Ολυμπιακοί; Το καταλαβαίνω.

Όσο ασχολούμαι εγώ τα βήματα του Σπανούλη αυτό έχετε να επιδείξετε. Οκέι, εντάξει. Μπορώ να δω λίγο κάποια πράγματα που θέλω; Επτά ευρωπαϊκά έχουμε πάρει. Συγχαρητήρια που εσείς πήρατε το τέταρτό σας. Θα σας συγχαρώ, γιατί μέσα σε όλα παίζουν και οι αθλητές.

Συγχαρητήρια σε όλους σας. Και όχι, δε δείχνω αυτά που μου στέλνετε, ότι δεν φταίω, έκανα ό,τι μπορούσα, αντικατέστησα τους παίκτες, συνέχεια, τα πάντα. Αυτό είναι σε χρηματικό, όκει. Λίγα χρήματα παραπάνω. Τα στραβά τα έβλεπα. Τα έβλεπα και το μυαλό ήταν αλλού, Λάθος, δεν θα ξαναγίνει».