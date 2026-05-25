Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία στο Τριάδι - Τι βρέθηκε στη μονοκατοικία

O 30χρονος συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Χειροπέδες σε έναν 30χρονο για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του πέρασαν αστυνομικοί.

Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι που διέμεναν οι δυο τους με τραύματα που σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, προκλήθηκαν από τον γιο του και επέφεραν τον θάνατό του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 30χρονου, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας, της ενδοοικογενειακής βίας και της παράβασης του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη σήμερα (24-05-2026) σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, 30χρονος ημεδαπός, για ανθρωποκτονία σε βάρος του 67χρονου πατέρα του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, για ανθρωποκτονία, παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (24-05-2026) εντοπίστηκε νεκρός σε χώρο της οικίας τους ο 67χρονος, φέροντας τραύματα, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα είχε προκαλέσει ο 30χρονος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, καθώς και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

