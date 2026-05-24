As: «Ντροπιαστικό χάος στον τελικό της Εuroleague» (vid)

Οι ντροπιαστικές σκηνές από το «T-Center» κάνουν τον γύρο της Ευρώπης, με την ισπανική «ΑS» να κάνει λόγο για «χάος» στο γήπεδο με την παρουσία φίλων του Ολυμπιακού που δεν έχουν εισιτήρια.
Στη γωνία του «T-Center», σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν 500 φίλοι των «ερυθρόλευκων» που έχουν μπει στο «T-Center», κάτι που έφερε την παρουσία ΜΑΤ στο σημείο κι ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού.
Increased security at the EuroLeague Final, with riot police in the stands ⚠️ pic.twitter.com/bQt0x9Y4W1— BasketNews (@BasketNews_com) May 24, 2026