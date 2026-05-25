Ρομάνο: «Ο Ικάρντι απέρριψε πρόταση του Ολυμπιακού»

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν πρόταση στον Αργεντινό επιθετικό, εισπράττοντας αρνητική απάντηση!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο φιλοξενήθηκε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε στο μέλλον του Μάουρο Ικάρντι, αναφέροντας ότι ο έμπειρος στράικερ που μένει ελεύθερος από την Γαλατασαράι, είχε στα χέρια του πρόταση από τον Ολυμπιακό.

Όπως ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Αργεντινός επιθετικός θέλει να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο και για αυτόν τον λόγο απάντησε αρνητικά στην πρόταση που του κατέθεσαν οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Ικάρντι, είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ιταλία, ενώ είναι ανοικτό και το ενδεχόμενο να επεκτείνει την συνεργασία του με την Γαλατασαράι, αν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του.