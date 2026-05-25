Ρομάνο: «Ο Ικάρντι απέρριψε πρόταση του Ολυμπιακού»

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο φιλοξενήθηκε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε στο μέλλον του Μάουρο Ικάρντι, αναφέροντας ότι ο έμπειρος στράικερ που μένει ελεύθερος από την Γαλατασαράι, είχε στα χέρια του πρόταση από τον Ολυμπιακό.
Όπως ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Αργεντινός επιθετικός θέλει να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο και για αυτόν τον λόγο απάντησε αρνητικά στην πρόταση που του κατέθεσαν οι «ερυθρόλευκοι».
Ο Ικάρντι, είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ιταλία, ενώ είναι ανοικτό και το ενδεχόμενο να επεκτείνει την συνεργασία του με την Γαλατασαράι, αν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του.
Mauro Icardi'de son durum. (Fabrizio Romano)— Forza Cimbom (@forzacimbom) May 24, 2026
🔸Galatasaray’ın Icardi’yi bırakıp bırakmayacağı ya da yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayıp sağlayamayacağı hâlâ net değil.
🔸Juventus tarafında ocak ayında bazı düşünceler olduğunu biliyoruz ama bu hiçbir zaman gerçekten çok…