Το φαινόμενο ΤΣΣΚΑ και οι μέτοχοι που σιγά σιγά ξυπνούν

Επειδή ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι το δίπολο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, εσείς πως λέτε να αισθάνονται όλες οι άλλες ομάδες παρακολουθώντας την κορύφωση της σεζόν σε αυτό το επίπεδο;

Απολογιστική συνέντευξη του προέδρου και του CEO της EuroLeague. Μιας λίγκας όπου μέτοχοι είναι οι ομάδες που μετέχουν. Δεν μιλάμε για κάτι σαν την UEFA, μια Ομοσπονδία που διεξάγει κάθε λίγα χρόνια εκλογές για πρόεδρο και διοικείται με αυτό τον τρόπο.

Ο Μποντίρογκα και ο Μπουένο… έβγαλαν τρελούς τους πάντες. Ο πρώτος με τη διαπίστωση για την κορυφαία διαιτησία – δεν θα την έκαναν ούτε οι ίδιοι οι διαιτητές –ενώ ο δεύτερος σε ένα γήπεδο που δεν υπήρχε σκαλοπάτι άδειο, δεν διακρινόταν διάδρομος, είπε χωρίς ντροπή πως δεν μπήκαν άνθρωποι δίχως εισιτήριο. Κι ίσως αυτό το ξεδιάντροπο ψέμα να ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόταν για να καταλάβει κάποιος τις προθέσεις του.

Όλα έγιναν με βάση σχέδιο.

Επειδή είμαστε στην Ελλάδα και τα πάντα τα μετράμε με το δίπολο, μην ξεχνάμε κάτι σημαντικό: Η EuroLeague είναι η κορυφαία λίγκα της Ευρώπης. Η δεύτερη καλύτερη σε επίπεδο θεάματος, στον πλανήτη. Αυτό, καθιστά ακόμη πιο σοκαριστική τη διαπίστωση του που έχει φτάσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Παναθηναϊκός ενοχλείται όταν ένας παλαίμαχος που υπήρξε κομμάτι της ιστορίας του, ακυρώνει τα όσα έχουν γίνει στην πλάτη του. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, είναι κάτι που διαπίστωσαν οι φίλαθλοι πάνω στον γενικό εκνευρισμό και απογοήτευσή τους. Όμως δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός…

Ο Κουτλουάι, στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, είπε ευθέως πως τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός είναι η πιο ευνοημένη ομάδα απ’ τη διαιτησία. Οι Τούρκοι συνολικά είναι… στα κάγκελα. Ανακοινώσεις, δηλώσεις, ετοιμάζουν νομικές κινήσεις, για τον κόσμο τους που έμεινε εκτός χωρίς εισιτήρια. Από πάνω άκουσαν και τον Μπουένο να τους λέει πως είπαν ψέματα (στην ανακοίνωση της Φενέρ γίνεται λόγος για 5.000 Ολυμπιακούς χωρίς εισιτήρια).

Καμία ομάδα δεν είναι… χαζή. Όλες βλέπουν, όλες αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Ακόμη και οι πλέον αδιάφορες, με την κορύφωση της διοργάνωσης που πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός πάση θυσία και με κάθε τρόπο, έχουν ενοχληθεί υπέρμετρα.

Προφανώς και αυτό δεν θα συνεχιστεί. Οι αντιδράσεις θα είναι ξεκάθαρα μεγαλύτερες και εντονότερες. Ίσως εκεί να είναι και το μυστικό της ιστορίας. Η ίδια η EuroLeague, ο Ολυμπιακός, γνωρίζουν πως αυτό το φαινόμενο δεν γίνεται να κρατήσει κι άλλα χρόνια.

Είναι ή τώρα, ή ποτέ λοιπόν. Στο ποτέ δεν πάει η πιθανή κατάκτηση μελλοντικά απ’ τους «ερυθρόλευκους». Αυτή σαφώς είναι εφικτή, πρόκειται για εξαιρετική ομάδα. Όμως θα πρέπει να το πετύχει με τις δυνάμεις του και αποκλειστικά με το μπάσκετ του.

Φέτος, κάθε «όπλο» επιστρατεύτηκε. Αν δεν νικηθεί ο «πόλεμος» και πάλι, τότε τα πράγματα θα έχουν δυσκολέψει. Γι’ αυτό και θα νικηθεί. Επειδή κανείς δεν υπολόγισε τίποτα μπροστά στο να φτάσει ο Ολυμπιακός ακριβώς στο σημείο που ήθελε: Αγώνας στην χώρα του, οπαδοί του με εισιτήρια ή χωρίς εκεί, διαιτητές να σφυρίζουν με τον τρόπο που βολεύει τους «ερυθρόλευκους» και τελικός απέναντι σε ομάδα χωρίς ψηλούς.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην τελευταία του αναφορά στα όσα έγιναν στο Telekom Center Athens, είπε κάποια στιγμή «ώπα». Αυτό το «ώπα» το λέει η Φενέρ, από την περασμένη σεζόν το ψιθυρίζει η Ρεάλ, το φωνάζουν πολλές ομάδες όταν παίζουν με τον Ολυμπιακό.

Η λίγκα μπορεί να κοροϊδεύει τους ίδιους τους μετόχους της, για κάποιο καιρό. Όμως κάποια στιγμή ξυπνούν. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνονται πως ο… τρελός του χωριού, δεν φωνάζει αδίκως. Το ίδιο είχε γίνει με τον Μπερτομέου. Και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το «τελείωσαν».

Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δεν μπορεί να συνεχιστεί το φαινόμενο της σύγχρονης ΤΣΣΚΑ. Δεν θα το αφήσουν συνολικά πλέον. Καλό για το μπάσκετ, κακό πως αυτό έπρεπε να γίνει με το στίγμα να μένει στο FinalFour της χώρας μας.