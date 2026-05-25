Τα «κίτρινα υποβρύχια»... τορπίλισαν την Ατλέτικο Μαδρίτης

Το ξεκίνημα ήταν καταιγιστικό για τους γηπεδούχους που βρέθηκαν μπροστά με τρία τέρματα στα πρώτα 40 λεπτά. Ο Παρέχο άνοιξε το σκορ στο 30′ με πέναλτι, ο Πέρες στο 34΄ διεύρυνε το προβάδισμα σε 2-0, με τον Μικαουτάτζε να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0.
Οι “ροχιμπλάνκος” μείωσαν με τον Πούμπιλ στο 43′, αλλά αυτό το τέρμα δεν αποτέλεσε το έναυσμα για να μπει εκ νέου στο ματς η Ατλέτικο, αφού στο 45′ ο Γκέι έκανε το 4-1. Το τελικό 5-1 έγραψε ο Πέρες στο 54ο λεπτό υπογράφοντας τον θρίαμβο για την ομάδα του.