Τα «κίτρινα υποβρύχια»... τορπίλισαν την Ατλέτικο Μαδρίτης

Με τον ιδανικότερο τρόπο έκλεισε τη σεζόν 2025/2026 η Βιγιαρεάλ. Το «κίτρινο υποβρύχιο» διέλυσε με 5-1 στο «Θεράμικα» την Ατλέτικο Μαδρίτης και τερμάτισε στην 3η θέση της LaLiga, αφήνοντας στην 4η την αποψινή της αντίπαλο.

Το ξεκίνημα ήταν καταιγιστικό για τους γηπεδούχους που βρέθηκαν μπροστά με τρία τέρματα στα πρώτα 40 λεπτά. Ο Παρέχο άνοιξε το σκορ στο 30′ με πέναλτι, ο Πέρες στο 34΄ διεύρυνε το προβάδισμα σε 2-0, με τον Μικαουτάτζε να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Οι “ροχιμπλάνκος” μείωσαν με τον Πούμπιλ στο 43′, αλλά αυτό το τέρμα δεν αποτέλεσε το έναυσμα για να μπει εκ νέου στο ματς η Ατλέτικο, αφού στο 45′ ο Γκέι έκανε το 4-1. Το τελικό 5-1 έγραψε ο Πέρες στο 54ο λεπτό υπογράφοντας τον θρίαμβο για την ομάδα του.