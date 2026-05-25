Με Γιόκιτς και Ντόντσιτς η κορυφαία πεντάδα του NBA (pics)

Τις κορυφαίες πεντάδες της σεζόν παρουσίασε το NBA, με τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Λούκα Ντόντσιτς να περιλαμβάνονται στην All-NBA First Team.

Στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν, πέρα των δύο Βαλκάνιων, συμπεριλήφθηκαν ο Κέιντ Κάνινγχαμ (Πίστονς), ο Βίκτορ Ουμπανιάμα (Σπερς) και ο MVP, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ).

 Στην δεύτερη πεντάδα επιλέχθηκαν, ο Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), ο Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς), ο Κέβιν Ντουράντ (Ρόκετς), ο Καουάι Λέοναρντ (Κλίπερς) και ο Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς).

Τέλος, στην τρίτη πεντάδα ψηφίστηκαν ο Τζέιλεν Ντούρεν (Πίστονς), ο Τσετ Χόλμγκρεν (Θάντερ), ο Ταϊρίς Μάξεϊ (Σίξερς), ο Τζέιλεν Τζόνσον (Χοκς) και ο Τζαμάλ Μάρεϊ (Νάγκετς).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν επιλέχθηκε σε καμία από τις κορυφαίες πεντάδες της σεζόν, αφού ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν συμπλήρωσε τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών, λόγω των προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετώπισε.

