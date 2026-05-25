Τούρκος δημοσιογράφος: «Oι Αγγελόπουλοι να δώσουν πριμ και στον Ράντοβιτς»!

Χαρακτηριστικό είναι το ποστάριμα που έκανε ο Τούρκος δημοσιογράφος, Αλπέρ Οτσάλ, που μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι αφοί Αγγελόπουλοι θα πρέπει να δώσουν πριμ και στον Σρέτεν Ράντοβιτς.
«Αν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι σκοπεύουν να δώσουν μπόνους στην ομάδα, πρέπει να λάβουν υπόψη και τον Ράντοβιτς. Έχει συμβάλει σημαντικά στον Ολυμπιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.
Angelopoulos kardeşler takıma prim verecekse Radovic'i de görmeleri lazım. Hayli katkısı oldu Olimpiakos'a— Alper Öcal (@alperocal) May 24, 2026