Τούρκος δημοσιογράφος: «Oι Αγγελόπουλοι να δώσουν πριμ και στον Ράντοβιτς»!

Οι αντιδράσεις για τα όσα συνέβησαν στον τελικό της Euroleague, με την διαιτησία που... έσπρωξε τον Ολυμπιακό προς την κατάκτηση του τροπαίου, συνεχίζονται σε όλη την Ευρώπη.

Χαρακτηριστικό είναι το ποστάριμα που έκανε ο Τούρκος δημοσιογράφος, Αλπέρ Οτσάλ, που μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι αφοί Αγγελόπουλοι θα πρέπει να δώσουν πριμ και στον Σρέτεν Ράντοβιτς.

«Αν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι σκοπεύουν να δώσουν μπόνους στην ομάδα, πρέπει να λάβουν υπόψη και τον Ράντοβιτς. Έχει συμβάλει σημαντικά στον Ολυμπιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.