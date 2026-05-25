Χαμός στον Πειραιά στην άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού (pics-vids)

Στο δημοτικό θέατρο Πειραιά έφτασε το ανοιχτό πούλμαν που μετέφερε τους παίκτες του Ολυμπιακού, μέσα σε αποθέωση από χιλιάδες κόσμου που βρέθηκε για να υποδεχθεί τους κατόχους της Euroleague.

Λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, το ανοιχτό λεωφορείο που μετέφερε τους καλαθοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων», έφτασε στο σημείο συνάντησης και ξεκίνησε ένα μεγάλο γλέντι για την κατάκτηση της Euroleague.

Η νύχτα έγινε μέρα από τα δεκάδες καπνογόνα που άναψαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, με τους παίκτες των «ερυθρόλευκων» και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ζουν στιγμές αποθέωσης.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού με το τρόπαιο ανά χείρας ανέβηκε στην ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα, με τους παίκτες των Πειραιωτών να ακολουθούν και δόθηκε το έναυσμα για να ξεκινήσουν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί.

Oι φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τον προπονητή των «ερυθρόλευκων», με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χαμογελάει διαρκώς έχοντας στην συντροφιά του την κούπα της Euroleague.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης υποδέχθηκε τους πρωταθλητές Ευρώπης και με έναν σύντομο λόγο μοίρασε συγχαρητήρια για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση της ομάδας.

