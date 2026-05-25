Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στον Γερολιμένο Λακωνίας

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 04:29.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5), στις 04:29, σε υποθαλάσσια περιοχή του Μεσσηνιακού Κόλπου, κοντά στις ακτές της Λακωνίας

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 16,4 χλμ., σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 8 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας.

3,9 Ρίχτερ από το EMSC

Η αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,9 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ., και επίκεντρο τα 36 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά του Γυθείου.

Πηγή: newsbomb.gr