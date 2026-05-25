Πυρκαγιά σε ενεργειακή υποδομή στη Ρωσία μετά από ουκρανική επίθεση

Η υπηρεσία κατασκοπείας και ειδικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας SBU ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι επιτέθηκε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αντλιοστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της Ρωσίας.

Η εγκατάσταση αυτή είναι καίρια για τη μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμιά της, σημείωσε η υπηρεσία μέσω Telegram, υποστηρίζοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στην εγκατάσταση αυτή.

Ο περιφερειάρχης στη Βλαντίμιρ, ο Αλεξάντερ Αβντέγεφ, ανέφερε από την πλευρά του ότι κατασβέστηκε πυρκαγιά κοντά στην πόλη Καμέσκαβα. Ο περιφερειάρχης, τον οποίο επικαλέστηκε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αναφέρθηκε σε φωτιά σε υποδομή, χωρίς να διευκρινίσει αν συνδεόταν με τη βιομηχανία του πετρελαίου.

Πηγή: ertnews.gr