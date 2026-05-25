Ο Παπανικολάου φώναξε τον Μπαρτζώκα να σηκώσει πρώτος το τρόπαιο στην φιέστα του Ολυμπιακού

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού στην διάρκεια της φιέστας, για την κατάκτηση της Euroleague, προχώρησε σε μια ιδιαίτερη κίνηση, ζητώντας από τον Γιώργο Μπαρτζώκα να υψώσει πρώτος το τρόπαιο.

«Το σωστό είναι αυτό το Κύπελλο σε αυτή τη πλατεία να μην το σηκώσω εγώ αλλά ο κόουτς», ανέφερε ο αρχηγός του Ολυμπιακού δίνοντας το τρόπαιο στον προπονητή των «ερυθρόλευκων».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε το Κύπελλο της Euroleague και έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να υψώνουν συνεχώς το τρόπαιο μέσα σε αποθέωση.

Στη συνέχεια ο Κώστας Παπανικολάου πήρε τον λόγο, αναφέροντας: «Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Αυτό είναι Ολυμπιακός.

Όλοι εσείς και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το γκρουπ. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα».